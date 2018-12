Per Shuttlebus zur Arbeit ?

Speyer.Wenn ab Januar die Salierbrücke, die Speyer über den Rhein mit Nordbaden verbindet, gesperrt wird, drohen vor allem Berufspendlern lange Umwege und Staus. „Für unsere Mitarbeiter ist das ein Problem, dessen wir uns bewusst sind“, sagte gestern ein Sprecher des Walldorfer Softwarekonzerns SAP. „Wir sind deshalb dabei, alle möglichen Varianten zum Thema ’Salierbrücke Speyer’ zu prüfen.“ Dazu gehöre „unter anderem ein Shuttleservice“. Eine Entscheidung gebe es aber noch nicht.

Die Sanierung der Salierbrücke soll am 7. Januar 2019 beginnen. Voraussichtlich bleibt sie dann 26 Monate für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Neben Rettungswagen, Radlern und Fußgängern dürfen dann nur noch kleine Pendelbusse die Brücke passieren. Derzeit feilen die Verantwortlichen noch an dem Verkehrskonzept für die Dauer der Sperrung, am 18. Dezember will das Regierungspräsidium Karlsruhe seine Pläne vorstellen.

Wie genau ein Pendelbus-Angebot für die Mitarbeiter aussehen könnte, werde derzeit untersucht, sagte der Unternehmenssprecher. Lob dafür kommt vom Betriebsrat: „Die Einrichtung eines Shuttlebusses halte ich für wichtig“, sagte Ralf Zeiger, Betriebsratsvorsitzender bei der SAP SE in Walldorf, gestern. „Das wäre sowohl im Sinne der Beschäftigten als auch im Sinne der SAP: So würden hier alle von der Sperrung Betroffenen nicht nur schneller, sondern auch viel entspannter ankommen.“

BASF will mehr mobiles Arbeiten

Die IHK Rhein-Neckar weist bereits seit längerem auf die angespannte Verkehrssituation in der Region hin: „Wie derzeit viele ÖPNV-Nutzer und Autofahrer selbst erleben, ist die Verkehrsinfrastruktur im Kernbereich der Region den aktuellen Anforderungen nicht mehr gewachsen, teilweise auch bedingt durch vielfältige Bauarbeiten“, sagte Artin Adjemian, Geschäftsführer Handel, Verkehr und Dienstleistungsgewerbe bei der Kammer. Einzelne Unternehmen wie aktuell die SAP seien dabei bereits aktiv, um selbst Lösungen für die Mitarbeiter zu finden. So würden etwa Pendlerverkehre durch veränderte Arbeitszeiten entzerrt.

„Angesichts der Hochstraßenproblematik in Ludwigshafen wird sich die Situation in den nächsten Jahren eher verschlimmern“, befürchtet Adjemian. Voraussichtlich im Jahr 2023 soll bekanntlich mit dem Abriss der Hochstraße Nord begonnen werden. Rund zwei Jahre vorher muss dafür die Hochstraße Süd als Ausweichstrecke saniert werden. Beide Hochstraßen sind wichtige Verbindungen zwischen der Pfalz, Mannheim und dem gesamten Rhein-Neckar-Raum. Tausende Pendler fürchten wegen der Bauarbeiten jahrelange Verkehrsbehinderungen.

Hauptsächlich betroffen ist der Chemiekonzern BASF mit seinen knapp 40 000 Mitarbeitern in Ludwigshafen. Rund drei Viertel von ihnen kommen täglich mit dem Auto zur Arbeit. Mit Blick auf die Mitarbeiter und Zulieferer stehe man schon jetzt in engem Kontakt mit den Kommunen und den Verkehrsträgern, sagte ein BASF-Sprecher gestern. Ziel ist es, die Erreichbarkeit der BASF mit dem ÖPNV zu verbessern und damit die Beschäftigten zum Umstieg zu bewegen.

Im Frühjahr hatte eine Befragung der Mitarbeiter ergeben, dass wegen des Hochstraßenabrisses rund 40 Prozent dazu bereit wären. „Weiteres Potenzial sehen wir im Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in Form von zusätzlichen Bus- und Straßenbahnlinien“, sagte der Sprecher weiter. Daneben würden interne Maßnahmen wie etwa die Förderung von Fahrgemeinschaften oder mobiles Arbeiten geprüft.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018