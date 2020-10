Plattner kauft fleißig Aktien

Unternehmer und SAP-Mitgründer Hasso Plattner. © dpa

Walldorf.SAP-Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner hat sich erneut Aktien des Walldorfer Softwarekonzerns zugelegt. Der Mitgründer erwarb zur Wochenmitte für 49,7 Millionen Euro weitere SAP-Aktien, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorging. Demnach zahlte Plattner je Aktie im Schnitt einen Preis von 93,48 Euro. Bereits Anfang der Woche hatte er den Kurssturz für Käufe genutzt und dafür rund 248,5 Millionen Euro gezahlt.

Plattner ist vor Gründungskollege Dietmar Hopp der größte Einzelaktionär des wertvollsten deutschen börsennotierten Unternehmens und hielt zuletzt rund sechs Prozent der Anteile. Hopp hält gut fünf Prozent der Aktien.

Dass Spitzenmanager Wertpapiere des „eigenen“ Unternehmens kaufen, ist nichts Ungewöhnliches. Sie setzen damit ein Signal, dass sie der Strategie vertrauen.

Die SAP-Aktie war am Montag um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Vorstandssprecher Christian Klein will den Konzern künftig noch mehr auf das Cloud-Geschäft, also auf Software zur Miete via Internet, ausrichten. Zudem kassierte SAP die mittelfristigen Ziele. Auch Analysten reagierten überwiegend enttäuscht. Seither bewegt sich der Aktienkurs deutlich unter der Marke von 100 Euro. jung

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020