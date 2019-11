Plattner verkauft Aktien für 100 Millionen

SAP-Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner hat erneut im großen Stil eigene Aktien an dem Softwarekonzern verkauft. Das geht aus Pflichtmitteilungen des Unternehmens hervor. Insgesamt gehe es um ein Volumen von rund 100 Millionen Euro, erklärte ein Unternehmenssprecher. Die Gründer der SAP haben ihren Anteil an dem Softwarekonzern zuletzt immer weiter zurückgefahren. Derzeit sind nur noch Plattner (etwa 6,2 Prozent der Aktien) und Dietmar Hopp (5,3 Prozent) beteiligt. Angesichts des hohen Börsenwertes von SAP, der bei rund 150 Milliarden Euro liegt, macht sich Plattners aktueller Verkauf allerdings nur in der Nachkommastelle bemerkbar. mk

