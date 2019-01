Walldorf.SAP-Mitgründer Hasso Plattner hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn ihn etwas stört. Mal wettert er gegen das deutsche Steuersystem, mal gegen seinen „Lieblingsfeind“ Larry Ellison vom Erzrivalen Oracle. Sogar die eigene Belegschaft brachte er des Öfteren mit unbequemen Losungen gegen sich auf: „Manchmal will ich die Walldorfer Entwickler packen und schütteln und anschreien: ,Bewegt euch schneller!,’“ sagte er einmal.

Provokant, kreativ, unermüdlich. Diese Begriffe beschreiben Plattner, der am 21. Januar seinen 75. Geburtstag feiert, vielleicht am besten. „Hasso Plattner war vor allem in den letzten 25 Jahren der kreative Vordenker und Antriebsmotor der SAP, die ohne ihn niemals so erfolgreich geworden wäre“, sagte der frühere Mitstreiter Dietmar Hopp dieser Zeitung. Zum Beispiel durch seinen entscheidenden Anstoß, SAP solle sich im Cloud- und App-Zeitalter auf die ganz neue, ultraschnelle Business-Software Hana als Geschäftsmodell der Zukunft konzentrieren – heute ist sie bei vielen Kunden Standard.

„Bin bereit weiterzumachen“

Begonnen hatte alles im April 1972, als Plattner gemeinsam mit Dietmar Hopp, Klaus Tschira, Werner Hector und Claus Wellenreuther in Mannheim das Software-Unternehmen Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung – kurz: SAP – gründete. Die Erfolgsgeschichte ist legendär, heute ist aus der kleinen nordbadischen Software-Schmiede der Weltmarktführer für Unternehmenssoftware und der wertvollste deutsche Konzern geworden.

Als einziger der Gründer mischt Plattner noch kräftig mit. Nach vielen Jahren im Vorstand steht der „Anführer“ an der Spitze des Aufsichtsrates. Langsam denkt aber auch Plattner ans Aufhören: „Ich bin durchaus bereit weiterzumachen, aber nicht volle fünf Jahre“, hatte er zuletzt mit Blick auf die Aufsichtsratswahl im Mai 2019 angekündigt. „Auch wenn sich wohl niemand eine SAP ohne ihn vorstellen kann, wird der Zeitpunkt kommen“, sagte auch Hopp. „Ich wünsche ihm und der SAP, dass dieser Übergang zu einer SAP ohne ihn reibungslos gelingt, wann immer Hasso diesen Zeitpunkt für gekommen hält.“

Und natürlich hat die SAP Plattner – vor allem durch den Börsengang 1988 – reich gemacht. Das US-Wirtschaftmagazin „Forbes“ schätzt Plattners Vermögen auf knapp elf Milliarden Euro, 6,5 Prozent der Aktien gehören ihm noch. Was soll man mit so viel Geld machen? Auch hier teilen Hopp und Plattner die gleiche Leidenschaft: den Sport. Seit 2010 besitzt der Segelenthusiast die Mehrheit am US-Eishockeyteam San José Sharks. „Wenn Sie eine bestimmte Menge an Geld haben, machen Sie eben dumme Sachen,“ sagte er dazu einmal augenzwinkernd.

Förderer der Wissenschaft

Dabei legt er sein Geld seit vielen Jahren auch nützlich und gesellschaftlich gewinnbringend an. Heute gilt Plattner als einer der bedeutendsten privaten Wissenschaftsförderer Deutschlands. 1998 gründete er das Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik (HPI) an der Uni Potsdam. „Die Wissenschaftsförderung ist für Plattner seit jeher eine Herzensangelegenheit. Auf ihn gehen bahnbrechende Innovationen zurück“, so HPI-Direktor Professor Christoph Meinel. „Mit seiner sicheren Intuition für digitale Innovationen hat er weltweit viele Entwicklungen angestoßen und als treibende Kraft mitgestaltet.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019