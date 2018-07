SAP erhöht Wachstumsprognose

Anzeige

Walldorf.Europas größter Softwarehersteller SAP profitiert auch im zweiten Quartal 2018 von besseren Geschäften mit Mietsoftware. Verkäufe von Anwendungen in der sogenannten Cloud trieben Umsatz und Ergebnis deutlich nach oben. Angesichts des starken Wachstums in diesem Geschäftsbereich erhöhte der Walldorfer Konzern gestern die Umsatzprognose für 2018. Man signalisiere damit, dass SAP in eine neue Wachstumsphase eingetreten sei, betonte Vorstandschef Bill McDermott bei der Vorlage der Quartalszahlen in einer weltweiten Telefonkonferenz.

Der Erlös legte trotz des nach wie vor negativen Effekts des starken Euro um vier Prozent auf rund sechs Milliarden Euro zu. Das sei währungsbereinigt ein Anstieg um zehn Prozent. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn nach Steuern auf 720 Millionen Euro. Das entspreche einer Steigerung von acht Prozent, teilte der Dax-Konzern weiter mit.

94 000 Vollzeitbeschäftigte

Auch bei den Mitarbeiterzahlen legte das Unternehmen kräftig zu. Mit Stichtag 30. Juni beschäftigte es weltweit knapp 94 000 Vollzeitbeschäftigte. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 87 100. Deutschlandweit waren 20 400 Mitarbeiter bei SAP angestellt. Die Zahl für den Standort Walldorf und Rot „kommuniziert der Konzern seit geraumer Zeit nicht mehr“, wie ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage erklärte.