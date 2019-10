SAP „kein rechtsfreier Raum“

Mannheim.Trotz ihrer 25 Dienstjahre kann sich Claudia Fath, Richterin am Arbeitsgericht Mannheim, an keinen vergleichbaren Fall erinnern. „Ich habe die Sache tagelang durchdacht, ohne mir zumindest eine vorläufige Meinung dazu bilden zu können“, erklärte sie am Mittwoch bei einem Gütetermin. Die Chancen auf den Ausgang des Rechtsstreits befindet sie daher auf „50:50“, zudem könne der Fall in den

...