SAP schafft Regeln für Altersteilzeit

Walldorf.Nach zehn Jahren Unterbrechung bekommt der Walldorfer Softwarekonzern SAP wieder eine Altersteilzeitregelung. Geschäftsführung und Konzernbetriebsrat haben sich auf ein entsprechendes Programm verständigt, das Anfang April in Kraft treten soll. Berechtigt sind nach Angeben eines Unternehmenssprechers alle Mitarbeiter in Deutschland Jahrgang 1964 und älter.

Grundsätzlich ist die Altersteilzeit eine Möglichkeit für Arbeitnehmer, vor dem Renteneintritt bereits ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Sie genießen dadurch einen gleitenden Übergang in den Ruhestand. SAP bietet den berechtigten Mitarbeitern dabei die üblichen Blockmodelle an, bei denen zwei gleich große Zeitblöcke gebildet werden: eine aktive Arbeitsphase und eine passive Freistellungsphase. Auf diese Weise bleibe planbare Zeit für einen „angemessenen Wissenstransfer und eine individuelle Nachfolgeplanung“, so der Sprecher. Um die finanziellen Einbußen durch die Altersteilzeit zu reduzieren, stockt SAP die Gehälter freiwillig auf, und zwar bis zu 45 Prozent, wie der Sprecher erläutert. Auf diese Weise könne ein Beschäftigter trotz Halbierung der Arbeitszeit auf bis zu 95 Prozent seines Einkommens kommen.

Letztes Programm bis 2009

Bei den Walldorfern gab es noch bis 2009 eine Altersteilzeitregelung, die damals wegen des Wegfalls einer staatlichen Förderung auslief. Unabhängig von dem Altersteilzeitprogramm hat SAP aktuell noch ein freiwilliges Vorruhestandsprogramm angekündigt, das ebenfalls für alle Jahrgänge 1964 und älter gelten soll. Hintergrund ist der laufende Personalumbau. Rasche Veränderungen bei Technologien erfordern laut SAP andere Qualifikationen der Mitarbeiter. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat sollen kommende Woche starten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019