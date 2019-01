SAP streicht und schafft Jobs

Walldorf.Rund vier Jahre nach dem letzten Umbau kündigte SAP-Konzernchef Bill McDermott gestern ein neues unternehmensweites Restrukturierungsprogramm an. In diesem Zuge sollen rund 4400 Stellen wegfallen. Zudem könnten Standorte zusammengelegt werden. McDermott begründete die Maßnahmen mit den raschen Veränderungen bei Technologien, die andere Qualifikationen erforderten. SAP werde deshalb Mitarbeiter umschulen oder intern auf andere Positionen versetzen. Geplant sei aber auch ein Abfindungs- und Vorruhestandsprogramm. Die Teilnahme daran sei aber freiwillig betonte McDermott. Kündigungen werde es keine geben.

2015 ähnliches Programm

SAP hatte zuletzt im Jahr 2015 ein solches Freiwilligenprogramm aufgelegt, das weltweit etwa 3000 Beschäftigte angenommen hatten, davon rund 1300 in Deutschland. Damals hatten die Walldorfer die Restrukturierung vor allem mit der Fokussierung auf das sogenannte Cloud-Geschäft begründet, bei dem die Software über das Internet gemietet wird. Diesmal will McDermott die SAP fit für Themen wie künstliche Intelligenz oder das Internet der Dinge machen. Darunter versteht man intelligent vernetzte Geräte oder Maschinen.

Die Kosten für das aktuelle Programm sollen zwischen 800 und 950 Millionen Euro liegen. Dem sollen jährliche Einsparungen von 750 Millionen bis 850 Millionen Euro stehen. Als Sparprogramm will McDermott den Umbau aber ausdrücklich nicht verstanden wissen. Das Geld werde in die ausgemachten Wachstumsbereiche investiert. Deshalb werde die Mitarbeiterzahl insgesamt weiter steigen: „Nächstes Jahr könnten es 105 000 Beschäftigte in unserem Unternehmen sein“, sagte McDermott. Derzeit sind es rund 96 500. Auch 2015 waren am Ende der Restrukturierung mehr Menschen bei SAP beschäftigt als vor dem Umbau.

Auch in Deutschland und der Rhein-Neckar-Region werde die Mitarbeiterzahl weiter steigen, kündigte Finanzchef Luka Mucic an. Personalchef Cawa Younosi schätzt, dass in Deutschland gleichzeitig durch das Restrukturierungsprogramm zwischen 1000 und 1200 Mitarbeiter ausscheiden werden. Etwa drei Viertel davon über Vorruhestandsregelungen, der Rest gegen eine Abfindung. „Wir gehen davon aus, dass wir diese Zahlen erreichen werden“, sagte Younosi und verwies auf die hohe Beteiligung an dem vergleichbaren Freiwilligenprogramm 2015.

Die Beratungen dazu mit dem Betriebsrat werde man bereits heute aufnehmen. Mit einer Einigung rechnet Younosi noch im Februar beziehungsweise Anfang März. „Ich gehe davon aus, dass wir schnell zu einem Ergebnis kommen, da das Programm schon 2015 sehr beliebt war“. Der Personalchef betonte, dass am Ende der Gespräche etwas wie eine „freiwillige Betriebsvereinbarung“ stehe und keineswegs ein Sozialplan.

Voraussichtlich schon im März könnten sich Mitarbeiter, die ausscheiden wollten, melden. Ausgewählt werde dann nach dem Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“, das heißt, nicht jeder Mitarbeiter darf automatisch gehen. Hat ein Beschäftigter zum Beispiel besonders gefragte Kenntnisse in Wachstumsbereichen, darf er nicht an dem Freiwilligprogramm teilnehmen. Bei der Vorruhestandsreglung werde man aber voraussichtlich alle Anträge der am Programm berechtigten Mitarbeiter annehmen, so Younosi. Betroffene würden vermutlich Mitte 2020 aus der aktiven Arbeit ausscheiden. Der Personalchef betonte, dass im Rahmen dieser Maßnahme keine Standorte in Deutschland geschlossen werden sollten.

Betriebsrat sieht Kraftakt

Für Ralf Zeiger, Vorsitzender des SAP-Betriebsrates, ist die Sache allerdings nicht so einfach: „Die Veränderungen werden den Mitarbeitern viel Engagement abverlangen“, sagte er. Deshalb hält er die am Freitag angekündigte Gehaltserhöhung von durchschnittlich drei Prozent für zu gering. Ein höheres Budget hierfür wäre angemessen, findet der Arbeitsnehmervertreter. „An zu knappen Kassen kann es eigentlich nicht liegen.“

