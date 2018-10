Walldorf.Angesichts des erwarteten Rekordjahres fordert der neue Betriebsratsvorsitzende des Softwareunternehmens SAP SE, Ralf Zeiger (Bild), eine stärkere Erfolgsbeteiligung der Belegschaft. „Das starke Ergebnis ist vor allem das Verdienst der Mitarbeiter“, betonte der Arbeitnehmervertreter. „Nicht nur beim Gehalt, sondern auch beim Bonus muss mehr kommen, da brauchen wir einen größeren Hebel.“. In den vergangenen Jahren habe sich in der Belegschaft schon leichter Unmut breitgemacht. „Die Kollegen sehen zwar, dass da was kommt, aber mit Blick auf die Rekordzahlen im Geschäft dürfte es ruhig etwas mehr sein.“ Bei SAP gibt es traditionell keinen Tarifvertrag, stattdessen werden die jährlichen Gehaltserhöhungen von Management und den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat ausgehandelt.

Der Walldorfer Softwarekonzern hatte gestern auf Basis der aktuellen Geschäftszahlen zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. „Wir haben eine so starke Pipeline für das vierte Quartal wie noch nie zuvor“, begründete Konzernchef Bill McDermott die Zuversicht. Entsprechend hoch hängte der bestbezahlte Dax-Vorstand in Deutschland die Messlatte für die kommenden Monate: „2018 wird das beste Jahr in der SAP-Geschichte“, feierte der US-Amerikaner.

Dabei schlägt sich in den Büchern immer stärker die Neuausrichtung auf das sogenannte Cloudgeschäft nieder. Bei diesem Modell wird die Software beim Kunden nicht mehr auf die Rechner aufgespielt, sondern flexibel über das Internet genutzt und als Abonnement bezahlt. Im dritten Quartal wuchs dieser SAP-Bereich um fast 40 Prozent, während das klassische Geschäft mit Softwarelizenzen sogar leicht zurückging.

Zeiger, der seit Mai Betriebsratsvorsitzender ist, unterstützt daher die Strategie des Vorstands. „Die Zahlen belegen ganz eindeutig, dass die Neuausrichtung richtig war“, sagte er. Die Geschäftsführung dürfe allerdings nicht vergessen, „die Belegschaft mitzunehmen“. Und dabei denke er nicht nur an entsprechende Schulungen. Die permanente Verfügbarkeit der SAP-Software für den Kunden über das Internet erfordere beispielsweise auch klarere Regelungen zur Vertrauensarbeitszeit.

Insgesamt sieht der Betriebsratsvorsitzende aber deutlich mehr Licht als Schatten bei dem Softwarekonzern. Das Wachstum bringe auch in Walldorf stetig neue Arbeitsplätze: „Wenn ich sehe wie viele Baukräne hier am Standort stehen, mache ich mir keine Sorgen um den Stammsitz“, sagte er. „Wir können stolz darauf sein, was wir hier schaffen.“

Änderung bei Firmenwagen

Für Gesprächsstoff in der Belegschaft sorgten derzeit vor allem bevorstehende Änderungen in der Firmenwagenregelung des Unternehmens, so der Arbeitnehmervertreter weiter. Sie müsse an die strengeren Abgasprüfnormen (WLTP) angepasst werden, was für die Mitarbeiter nicht zu größeren Änderungen bei der Auswahl der Dienstwagen führen dürfe. In den Genuss eines Dienstwagens kommen bei dem Softwarekonzern etwa 80 Prozent der Mitarbeiter. „Die Verhandlungen für eine Anpassung der Firmenwagenregelung laufen.“

Parallel bemühe sich der Betriebsrat auch um eine Altersteilzeitregelung. „Wir wollen allen Mitarbeitern einen für sie sinnvollen Übergang in die Rente mit entsprechender finanzieller Sicherheit ermöglichen“, sagte Zeiger. Die Geschäftsführung habe hier ihre generelle Bereitschaft signalisiert, und die Verhandlungen sollen „in Kürze“ beginnen, so Zeiger.

