Wird Bill McDermott jetzt Politiker?

Walldorf.„Ich bin geboren für das, was ich tue.“ Das hat Bill McDermott in einem Interview mit dieser Zeitung einmal über sich selbst gesagt. Tatsächlich gilt McDermott als begnadeter Verkäufer – bekannt dafür, selbst nüchterne Zahlen mit großer Begeisterung zu verkünden und einen Superlativ an den anderen zu reihen. Die Konferenzen mit ihm seien immer voll gewesen, berichtet ein Mitarbeiter von

...