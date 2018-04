Anzeige

Mannheim/Umgebung.Einen erstaunlichen Fund hat ein Bauarbeiter gestern Nachmittag bei Wartungsarbeiten an einer Hochstraße in der Nähe von Mannheim gemacht. Als er in einer Raucherpause zufällig einen Blick von der rund 30 Meter hohen Fahrbahn nach unten warf, entdeckte er Menschen und Gebäude, die offenbar zu einer Siedlung mit dem Namen "Ludwigshafen" gehören. Ersten offiziellen Schätzungen zufolge sollen hier rund 160.000 Menschen leben und arbeiten.

Bei den Mannheimer Behörden löste die Entdeckung Verwunderung aus. "Bislang sind wir stets davon ausgegangen, dass es sich bei dem Rheinufer gegenüber von Mannheim um ein von hässlichen Hochstraßen und rostigen Chemieanlagen durchzogenes menschenleeres Brachland handelt", erklärt etwa Bernd Mehler vom städtischen Amt für Geoinformation und Vermessung. Zwar habe es in der Vergangenheit Berichte von Menschen gegeben, die "Ludwigshafen" besucht und dort mit Eingeborenen gesprochen haben wollen. "Dass diese Erzählungen Tatsachen entsprechen, haben wir bisher aber nie ernsthaft in Erwägung gezogen", so Mehler.

Nach ersten Erkenntnissen haben es die Bewohner von "Ludwigshafen" auf erstaunliche Weise geschafft, sich die unwirtliche Betonwüste zu eigen zu machen und als Lebensraum zu erschließen. Wie genau sie das bewerkstelligen, soll in den nächsten Wochen und Monaten erforscht werden.