68DEINS! lädt ein

Im Rahmen der 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung veranstaltet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt eine Versammlung in Schönau. In verschiedenen Kinder- und Jugendforen in Schulen, Verbänden, Vereinen, im Jugendtreff, Jugendhaus oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe treffen sich die Mitarbeiter*innen des Kinder- und Jugendbüros mit jungen Menschen aus Schönau, um über deren Anliegen und Themen zu sprechen.

Vorstellung in Zoom-Konferenz

In diesen Foren werden Präsentationen erarbeitet, die dann bei der Stadtteilversammlung am Mittwoch, 18. November, 16.30 Uhr, in einer Zoom-Konferenz aus dem Jugendhaus Schönau Politikern aus dem Bezirks- und Gemeinderat, Mitarbeiterinnen der Verwaltung und Mitgliedern der Vereins- und Verbandsarbeit vorgestellt werden. In der Versammlung versuchen die Teilnehmer, erwachsene Mitstreitern aus Politik, Verwaltung und Vereins- und Verbandsarbeit zu gewinnen. Interessierte können sich vorab an info@68deins.de wenden, 68DEINS! beantwortet alle Fragen und organisiert die Veranstaltungen vor Ort. Unter der E-Mail-Adresse gibt es auch den Zugang zur zoom-Konferenz. red

