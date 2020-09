Ab jetzt kann geplant werden

Der städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerb zur Gestaltung der „Neuen Mitte Schönau“ ist entschieden: Den ersten Preis des rund 4,6 Hektar großen Planungsgebietes auf der Schönau vergab die Jury an die Arbeitsgemeinschaft Thomas Schüler Architekten Stadtplaner aus Düsseldorf, die den Entwurf zusammen mit faktorgruen Landschaftsarchitekten aus Freiburg erarbeitet hatten. Michael Koch, Lehrstuhlinhaber für Städtebau und Quartierplanung an der HafenCity Universität Hamburg, war der Vorsitzende des Preisgerichts. Er unterstrich: „Alle Bewertungen und Entscheidungen wurden einstimmig getroffen. Es herrschte einvernehmliche Zustimmung zu allen Entscheidungen“, so der Architekt und Stadtplaner.

Wohnblöcke, viel Grün und Café

An dem Wettbewerb beteiligten sich 14 Büros, teilweise in Arbeitsgemeinschaften mit Landschaftsarchitekten aus dem gesamten Bundesgebiet, den Niederlanden und der Schweiz. „Zum Teil unterschieden sich die Arbeiten nur in Nuancen. Es wurden tolle Anregungen gegeben, wie es künftig an der Stadtbahnendstelle in der Lilienthalstraße aussehen könnte“, so der Architekt aus Hamburg. Mannheims oberster Stadtplaner Klaus Elliger unterstrich ebenfalls die Einmütigkeit der Entscheidungen der Jury. Neben dem Siegerentwurf wurden noch zwei weitere Preise und zwei Anerkennungen für ausgezeichnete Arbeiten vergeben. „Vielleicht war der Begriff ‘Neue Mitte Schönau’ nicht ganz glücklich gewählt, denn zuerst muss ja mal eine Mitte in dem Stadtteil geschaffen werden“, erläuterte Elliger.

Der Entwurf schlägt drei offene Wohnblöcke entlang der Lilienthalstraße vor. Zur Marienburger Straße hin reihen sich vier so genannte Punkthäuser. Zusammen mit den Wohnblöcken könnte ein Grünzug entstehen, der bis zur Stadtbahnschleife führt. Insbesondere im nördlichen Teil der Endschleife können viele Bäume erhalten und in die Neuplanung eingebunden werden, so dass hier von einer naturnahen Grüngestaltung gesprochen werden könne. Im südlichen Teil der Schleife könnte ein Stadtteilcafé angesiedelt werden. Der urbane Charakter könnte dabei durch Märkte und andere Veranstaltungen noch zusätzlich unterstrichen werden.

Im eigentlichen Haltestellenbereich sollen barrierefreie Bahnsteige gestaltet werden. „Die weitere Nutzung des Jugendhauses müsste neu überdacht werden“ lautet die Entscheidung der Juroren. Aber diese Aufgabe war nicht gestellt worden, da das überplante Gebiet genau an den Schienen endete.

Zunächst noch „robust“

Elliger und Koch sprachen von einer „robusten Planung“, was letzten Endes bedeutete, dass erst in einem zweiten Schritt konkret zu formulieren wäre, wie etwa die Punkthäuser genauer aussehen könnten. Das Urteil der Juroren: „Die Grundrisse lassen in dieser Detailschärfe eine wirtschaftliche Umsetzung vermuten. Auch wurden bereits funktionale Bereich wie etwa Müll, Anlieferung und Fahrradstellplätze mit angedacht. Insgesamt stellt die Arbeit einen überzeugenden Beitrag für die gestellte Aufgabe dar.“ Daher empfahl das Preisgericht der Stadt, den Entwurf des Preisträgers für die weitere städtebauliche Planung als Grundlage zu nehmen. Da auf der Schönau die GBG sehr viele Wohnungen besitzt, gilt es nach Ansicht der Jury als höchstwahrscheinlich, dass dieser Entwurf einmal umgesetzt wird.

Jedenfalls fand Karl Heinz Frings, der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG: „Das Herausragende ist die neu entstehende Grüne Lunge, die den Schönau-Weg mit den neu gestalteten Quartiersplatz verbindet und die gute städtebauliche Ordnung.“ Als nächsten Schritt geht man nun die Planungen an. In die sollen auch Anregungen der Bürger eingehen, die die Arbeiten bis 3. Oktober im ehemaligen Nettomarkt einsehen können (Marienburger Straße 37-39).

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020