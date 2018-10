Akoo Show Choir aus Ghana begeistert mit Gospels

Schönau.Ausdrucksstark, stimmgewaltig, charismatisch: Eine besondere Veranstaltung präsentierte die evangelische Gemeinde mit dem Auftritt des Akoo Show Choir in der Emmauskirche. Zum siebten Mal gastierte die Gruppe im Stadtteil. Die sieben kräftigen und imposanten Stimmen klangen, als würde ein viel größerer Chor als das Männerensemble im Altarraum stehen und Lieder präsentieren. Mit dem Song „Edikanfo“ machten sie ihr Anliegen deutlich – Frieden: „Wir haben nur eine Welt. Wir bitten um den Frieden für alle Menschen dieser Erde“, erklärte der Leiter und Gründer, Francis Baffoe. Der Chor, der auf Tournee in Deutschland ist und in Kirchen auftritt, gründete sich 2012 in Winneba (Ghana). Sein Repertoire umfasst Gospels und Spirtituals ebenso wie klassische Werke von Bach und Händel. Gleichzeitig möchte der Chor musikalisch die Schönheit seines afrikanischen Heimatlandes transportieren. Die Show überzeugt durch eine Choreographie, die die afrikanische Musik mit traditionellen Schlaginstrumenten, wie etwa einer Trommel, rhythmisch unterstreicht. „Wir freuen uns sehr, dass der Akoo Show Choir unsere Kirche für einen Auftritt ausgewählt hat“, erklärte Pfarrer Johannes Höflinger. Längst seien die Musiker gute Bekannte. Dass es den Zuhörern in der voll besetzten Emmauskirche sehr gut gefallen hat, zeigte sich am starken Applaus. eng (Bild: Engler)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018