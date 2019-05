Aktuell nur wenige Appartements frei

Im Haus Miteinander, einer Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen mit Behinderung im Albert Fritz-Weg auf der Schönau, feierten die Bewohner bei strahlendem Sonnenschein ihr Sommerfest.

Am Grill sorgte Geschäftsführer Tobis Aigenmann dafür, dass immer etwas auf den Tellern war. Für das köstlich angerichtete Büfett war die eigene Hauswirtschaftsabteilung des Hauses verantwortlich. Von der pädagogischen Leitung des ambulanten betreuten Wohnens im Alltag erklärte Elke Beck, dass bis auf zwei alle der insgesamt 19 Appartements vermietet seien. In Kooperation mit dem Pflegedienst „Roll Inn“ auf der Schönau sei die gute Versorgung für die gewährleistet, die Hilfe brauchten bei alltäglichen Dingen.

Soweit möglich stehen die Bewohner in einem Arbeitsverhältnis. So macht einer von ihnen gerade eine Ausbildung als Fachinformatiker. Das alltägliche Leben wie auch seinen Haushalt kann er nicht selbst meistern. Dafür ist es für ihn leicht, alles, was mit Computern zu tun hat, zu verstehen.

Das Haus finanziert sich über die Mieteinnahmen der Miteinander GmbH, die die Wohnungen vermietet. Die Betreuung der Bewohner finanziert sich individuell über die von einem Gutachter ermittelte Eingliederungshilfe. Zu dem Sommerfest sind auch immer Angehörige der dort wohnenden eingeladen. Die Cocktailbar, aufgebaut im Aufenthaltsraum im Erdgeschoss des Gebäudes, darf bei keinem Fest fehlen. Als „Barkeeper“ mixt dort schon seit Jahren Christian Große die Cocktails. Seit seiner Schulzeit im heutigen Johanna-Geissmar-Gymnasium auf der Schönau hilft der Student bereits beim Fest aus. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019