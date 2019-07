Angelruten samt Zubehör

Die Besucher konnten unter einem großen Angebot wählen. © Engler

Bereits zum dritten Mal luden die Fischer des ASV Früh Auf Schönau zu ihrem Anglerflohmarkt auf das Gelände in der Lilienthalstraße ein. Insgesamt zwölf Aussteller boten Artikel an. Fündig wurde zum Beispiel, wer auf der Suche nach einer neuen oder gebrauchten Angel war. Auch Schwimmer und was sonst zum Angeln gehört, fanden sich. „Wenn ich anfangs auch noch etwas skeptisch war, so bin ich heute doch froh, dass wir uns entschieden haben, so einen Anglerflohmarkt auszurichten. Die Resonanz zeigt uns, dass es eine gute Idee war“, erklärte Vorstand Willy Krauß. Immer wieder kamen weitere Anglerfreunde aus der Region auf das Gelände und wurden fündig.

Der Flohmarkt ist auch der Abschluss der Veranstaltungen, die an Karfreitag mit dem Fischessen beginnen. „Mehr können wir – auch von der Altersstruktur her – nicht mehr stemmen“, erklärte Krauß. Jetzt bleibt den Fischern Zeit, sich bis zum nächsten Karfreitagsfischessen zu erholen. Dann werden wohl wieder die hungrigen Gäste Schlange bis auf die Straße stehen. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019