Angler kontrollieren den Fischbestand

Gut besucht war die Veranstaltung Bundesländerfischen im Kultur-Centrum Schönau. Gleichgesinnte aus dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg trafen sich zum Hegeangeln am Neckar. Das Hegeangeln dient zur Bestandsaufnahme verschiedener in Neckar und Rhein lebender Fische. Anhand der Anzahl der jeweiligen Fischart lässt sich feststellen, ob sie zurückgegangen oder von Krankheiten befallen ist. Viele Fische treiben auch tot im Wasser, da sie zwar von Kormoranen und anderen Vögeln angebissen, dann aber doch nicht ganz verzehrt werden.

Das Hauptaugenmerk beim Hegefischen liegt aber darin, zu sehen, ob sich der Bestand an Grundeln, einem Raubfisch, dezimiert hat – was für den Schutz der anderen Fischarten wichtig wäre. Leider vermehre sich die Grundel, da die Art vier bis fünf Mal im Jahr ablaichen könne, sehr schnell. Den Anglern ist es gelungen, zumindest 60 Kilogramm des nicht zum Verzehr geeigneten Fisches aus dem Wasser zu holen.

Der Ausrichter in Mannheim war der Deutsche Angelfischerverband e.V. (DAFV) mit Sitz in Berlin. Vertreten war der Verband durch den Vizepräsidenten Werner Landau und den Referenten für Süßwasserangeln, Steffen Finger. Als Dankeschön für die Hilfe beim Hegeangeln zeichnete der Verband an diesem Abend insgesamt 35 Männer und sechs Damen mit einem Pokal aus.

Bei der Ehrung war auch der Präsident der Badischen Sportfischer, Jürgen Hauck, anwesend. Nach den Reden und den Ehrungen waren die Angler zu einem warmen Buffet, zubereitet von Peter Liebenow und dem Koch aus dem Schützenhaus Blumenau, Manfred Gordt, eingeladen. Bei der anschließenden Tombola gab es vor allem Dinge für den Anglerbedarf zu gewinnen.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto: Angeln und Helfen. Mit dem Erlös unterstützen die Angler aus den verschiedenen Bundesländer die Heidelberger Organisation „Waldpiraten“ der Deutschen Kinderkrebsstiftung. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018