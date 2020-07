Arbeit geht trotz Corona weiter

Aufgrund von Corona fallen weiterhin die Bezirksbeiratssitzungen in den Stadtteilen aus. Wie in vielen Bereichen wird auch hier improvisiert – zum Beispiel beim Bezirksbeirat Schönau. Um den Termin, den die Beiräte schon in ihrem Kalender vorgemerkt hatten, nicht komplett ausfallen zu lassen, haben sie nun ein Pressegespräch angesetzt, um über die derzeit aktuellen Themen zu

...