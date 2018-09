Arbeiten am Maurer-Platz fertiggestellt

Die Bühne am hinteren Teil des Lena-Maurer-Platzes am Bunker-Bereich wurde schon mehrfach genutzt, nun laden der Bezirksbeirat und die IG Nordkultur zur offiziellen Eröffnung ein: Am Samstag, 22. September, startet um 14.30 Uhr ein buntes Programm.

Die Schönauer Buwe singen um 14.30 Uhr ein Ständchen zur Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts. Nach den Bezirksbeiräten und Vertretern der IG, die das Areal um 14.45 Uhr eröffnen, spricht Oberbürgermeister Peter Kurz um 15 Uhr. Die Schönauer Buwe sind um 15.30 Uhr nochmal an der Reihe. Um 16 Uhr spielt die Band Rhythmusagenten, es folgen James Scholl (17 Uhr), die Band Gosh (18 Uhr), die Band Yellow (19 Uhr) sowie Sleepwalker um 20 Uhr. Das Ende ist für 22 Uhr geplant. Für Verpflegung ist gesorgt.

Weg zum Siedlerheim

Die Erneuerung des Lena-Maurer-Platzes ist mit dem zweiten Bauabschnitt am Bunker nun abgeschlossen. Ziel des etwa 500 000 Euro teuren Projekts war es, eine attraktive Wegverbindung zum Siedlerheim zu schaffen. Neben der Neubepflanzung der Grünfläche und Schaffung von gepflasterten Bereichen gehörte auch die Errichtung einer kleinen Bühne am Bunkereingang nebst Stromversorgung – alles Wünsche, die Schönauer Bürger während des Beteiligungsverfahrens 2009 geäußert hatten.

Die Arbeiten am Bunkereingang gehören zum letzten Teil der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Schönau-Mitte. Insgesamt, mit Mitteln von der GBG und der Stadt Mannheim, wurden so in den vergangenen Jahren mehr als 60 Millionen Euro in die Aufwertung des Stadtteils investiert. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018