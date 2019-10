Aus den Sümpfen Louisianas

Dass Mike IX Williams noch lebt, grenzt an ein mittleres Wunder. Der Metal-Sänger hatte durch extremen Drogen- und Alkoholmissbrauch, der diverse Gefängnisaufenthalte nach sich zog, sein Leben riskiert. Vor drei Jahren mussten ihm die Ärzte eine neue Leber transplantieren. Inzwischen können Williams und seine Bandkollegen von EyeHateGod wieder auf Tournee rund um den Erdball gehen. Im Jugendhaus Schönau gab das vierköpfige Sludge-Metal-Gespann aus New Orleans, Louisiana, ein intensives einstündiges Konzert. Es war eine Veranstaltung der subkulturellen Agentur „Der Mannheim Kult“.

Schwierige Lebensumstände

Gemessen am künstlerischen Einfluss, den EyeHateGod auf andere Bands ausübten, blieb der kommerzielle Erfolg der Sludge-Metal-Veteranen stets hinter den Erwartungen zurück. Zwischenzeitlich war Sänger Mike Williams, der als Jugendlicher einige Jahre lang in einer spitzweghaften Stube über einem Stripclub in New Orleans hauste, sogar obdachlos gewesen, woraufhin ihn sein generöser Kumpel Phil Anselmo, der Frontmann der nicht minder bedeutsamen Thrash-Metal-Band Pantera, bei sich zu Hause aufnahm.

„Ich sehe da oben Leute auf dem Balkon. Kids, schön, dass ihr gekommen seid“, sagte Mike Williams schelmisch – denn die Turnhalle im Jugendhaus Schönau besitzt gar keinen Balkon. Wie ein Derwisch hüpfte Williams durch das Scheinwerferlicht. Eines seiner Markenzeichen ist sein kehliger Brüllgesang. Wenn diese geschundene Seele den Schlund öffnet, sorgt das für eine brutale Hörerfahrung, verbunden mit textlichen Abgründen menschlicher Existenz. Im Jahr 2005 hatte Williams auch ein Buch namens „Cancer as a Social Activity“ mit morbiden Gedichten publiziert.

Bevor EyeHateGod die Bühne enterten, traten die beiden Stoner- und Alternative-Metal-Bands The Color of Iris aus Mannheim und Meatballz aus Karlsruhe auf. Welche Bedeutung messen die zwei Vorgruppen der 1988 gegründeten Band aus den fiebrig schwülen Sümpfen der Mardi-Gras-Stadt New Orleans für das eigene musikalische Schaffen bei? „Sie sind Teil unserer Musikrichtung, man kann sie als Pioniere ansehen“, sagte Sänger Marius Wojcik (21) von The Color of Iris. Die Band will noch dieses Jahr eine EP mit neuen Songs veröffentlichen.

Auch Buddy Clements (30), der Sänger von Meatballz, der selbst amerikanische Wurzeln besitzt, erkennt den historischen Beitrag von EyeHateGod für die Entwicklung ausdifferenzierter Heavy-Metal-Subgenres an.

Wie hoch die Gage für das Quartett aus den Südstaaten war, dazu macht Veranstalter Marc Varesco von der Agentur „Mannheim Kult“ keine Angaben.

