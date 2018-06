Band aus Israel zu Gast

Anzeige

Die Musiker kommen eigens aus Israel: Die Gruppe The Great Machine spielt gemeinsam mit The Color of Iris aus Mannheim und Eternal Engine aus dem Landkreis Karlsruhe am Sonntag, 1. Juli, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), im Jugendhaus in der Schönauer Lilienthalstraße 267. Eternal Engine liefert „eine Mischung aus Stoner-Doom-Riffs und düster-psychodelischen Melodien“, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. The Color of Iris steuern „dreckige bis melancholisch-nachdenkliche Rocktöne bei“. Sie begleiten den Headliner aus Israel. Mit ihm betritt zum ersten Mal eine internationale Band die Bühne im Jugendhaus Schönau. „Die Band aus Tel Aviv begeistert mit psychodelischen Stoner-Rock-Klängen, sie rockt demnächst sogar als Vorgruppe von Ozzy Osbourne“, so die Pressemitteilung.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf zehn und an der Abendkasse zwölf Euro. Weitere Informationen gibt es im Jugendhaus bei Andreas Bauder, Telefon 0621/78 28 90, per E-Mail an andreas.bauder@mannheim.de oder unter www.majo.de/jugendhaus-schoenau. red/bhr