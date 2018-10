Band rockt im Jugendhaus

Rockige Klänge ertönen am Freitag, 2. November, 20 Uhr, im Jugendhaus Schönau in der Lilienthalstraße 267. „Das Trio Eternal Engine aus dem Landkreis Karlsruhe liefert eine Mischung aus fuzzgeladenen Stoner-Doom-Riffs und düster-psychodelischen Melodien“, heißt es in der Ankündigung. Die französische Band „Stone from the Sky“ will den Gästen dagegen eine Mischung aus Ambient, Heavy, Progressive und Punk servieren und die 1970er-Jahre wieder aufleben lassen. Der Eintritt kostet zehn Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 19.30 Uhr, und los geht es mit der ersten Band um 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Jugendhaus bei Andreas Bauder (Telefon: 0621/78 28 90, E-Mail: andreas.bauder@mannheim.de) oder im Internet (www.majo.de/jugendhaus-schoenau). baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018