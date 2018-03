Bands aus der Region rocken

Anzeige

Für eine ganz besondere Konzertreihe machen die beiden Jugendhäuser in Schönau und Herzogenried erstmals gemeinsame Sache. Termin für den „JugendTraum“ ist Samstag, 24. März. Beginn ist um 19 Uhr im Jugendhaus Schönau in der Lilienthalstraße 267.

Tiefsinnige Texte

Musikalisch präsentieren sich an dem Abend Bands aus der ganzen Region: Dabei sind beispielsweise die Pop-Punker der Gruppe „Überraschungsgast“ aus Mannheim – sie kombinieren harte Riffs mit tiefsinnigen Texten. Die Heidelberger Band „Nö, Danke“ liefert vielschichtigen Ambientrock. Und „NK3M“ stehen mit akustischem Pop-Punk auf der Bühne ihrer Heimatstadt. Einen Mix aus Hip-Hop und Neosoul präsentiert die Band „Sarah and the Gang“, und von „The Color of Iris“ ertönen dreckige bis melancholisch-nachdenkliche Rocktöne.

Bislang fand die Konzertreihe im Jugendhaus Herzogenried statt. Doch für den „JugendTraum 3.0“ machen sich nun nach langer Pause wieder die Schönauer bereit für ein Konzert, bei dem regionale und handgemachte Musik im Mittelpunkt stehen. „Der Fokus liegt erneut im respektvollen Miteinander und diesmal auch bei absolut „coverfreier“ Musik“, heißt es in der Ankündigung des Termins. Der Eintritt zum „JugendTraum“ kostet fünf Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr, und los geht es mit der ersten Band um 19 Uhr.