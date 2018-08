Bei Kleingärtnern spielt die Musik

Der Kleingartenverein „Krähenflügel“, Königsberger Allee 131 (Ecke Viernheimer Weg) im Stadtteil Schönau, lädt am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, zum Sommerfest auf das Gelände ein. Am Samstag wird von elf bis 22 Uhr, am Sonntag von zehnbis 20 Uhr gefeiert. An beiden Tagen unterhalten Akkordeon Orchester Sandhofen (13 bis 14 Uhr) und Tom McCray (Samstag ab 14, Sonntag ab 15 Uhr) musikalisch. Am Sonntag um 16 Uhr hat der Gesangverein Sängerbund Sängerlust seinen Auftritt. Wer sich am Spiel „Erbsenschätzen“ beteiligt, hat die Chance, ein Spanferkel zu gewinnen. Für Speisen und Getränke, auch Kaffee und Kuchen, ist gesorgt. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018