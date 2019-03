Beratung bei Alltagsfragen

„Auf seinen Vor-Ort-Touren durch die Stadtteile des Nordens wurde der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei oft neben den Fragen zu der großen Politik im Land auch zu konkreten Alltagsanliegen der Bürger angesprochen“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Dabei gehe es beispielsweise um das Ausfüllen von Formularen oder die Suche nach einem Ansprechpartner in der Verwaltung ist. Fulst-Blei will das „Wahlkreisbüro vor Ort“ zunächst auf das Jahr 2019 befristet anbieten. Ziel der Beratung sei, im Idealfall beim ersten Kontakt einen Lösungsweg zu erarbeiten und für die endgültige Lösung den richtigen Ansprechpartner zu finden. Zur Information der Bürger werden auf der Schönau Informationsflyer verteilt.

Termine sind – immer zwischen 15 und 17 Uhr: 25. März, 10. April, 15. Mai, 29. Mai, 26. Juni, 17. Juli, 11. September, 25. September, 16. Oktober, 13. November, 27. November und 11. Dezember im Wahlkreisbüro des SPD-Bürgerbüros, Danziger Baumgang 90. baum

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.03.2019