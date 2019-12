Besinnliche Tour durch Europa

Der Posaunenchor in Aktion. © Engler

Bei der Waldweihnacht auf der Blumenau nahm Pfarrerin Rebekka Langpape die Gäste mit auf eine Reise durch Europa. Ihre Geschichte fing in Hamburg an, wo der Adventskalender erfunden worden sei. Weiter ging es nach Schweden, wo am 13. Dezember das Luciafest gefeiert wird – und nach Österreich, zum „Geburtsort“ des Lieds „Stille Nacht“. Die Reise endete in Spanien, wo am Heiligen Abend um Mitternacht die Messe „la Misa del Gallo“ (Messe des Hahns) gefeiert wird. Der Hahn gilt in Spanien als Verkündiger der Geburt Jesus. In der Jonakirche stimmte der Posaunenchor der Schönaugemeinde auf das Fest ein und forderte zum Mitsingen auf. Am Schluss trafen sich nach einem kleinen Umzug alle im Jona-Gemeindesaal zu wärmenden Speisen. Für die Ausschmückung des Saales dankte Lilly Freund dem Gesangverein Sängerrose Blumenau. eng

