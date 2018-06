Betroffene hoffen auf Hilfe von der Stadt

Anzeige

„Die Schließung der Kita Elia ist ein schwerer Verlust für die Elternschaft und für uns als Gemeinde“, sagte Pfarrer Wolfgang Langpape. Für ihn als Gemeindepfarrer sei es aber so, dass die Evangelische Kirche in Mannheim durch die finanzielle Situation zu diesem Schritt gezwungen sei: „Die Kirche investiert in den kommenden sechs Jahren neun Millionen Euro in Sanierungen und Neubauten evangelischer Kitas. Damit werden die Grenzen der finanziellen Mittel voll ausgeschöpft.“ Die Stadt beteilige sich an der Neuerrichtung des Gebäudes für eine Gruppe mit 350 000 Euro, was einen Eigenanteil der Kirche von etwa 550 000 Euro pro Gruppe bedeute. „Unter diesen Rahmenbedingungen ist ein Verlust von evangelischen Kindergartenplätzen dort, wo starker Sanierungsbedarf besteht, leider unausweichlich.“ Langpape erklärte, dass mit dem Wegfall des Kindergartens auch keine Gottesdienste mehr abgehalten werden könnten. Diese finden regelmäßig in dem vom Kindergarten genutzten Raum statt.

„Ich würde es begrüßen, wenn die Eltern kämpfen, um ihr Ziel zu erreichen“, so Jüttner. Für ihn, der vor Jahren schon auf das Problem der Betreuungsplätze aufmerksam machte, sei die Meinungsäußerung aus der Bürgerschaft sehr wichtig.

Der Sprecher des CDU-Bezirksbeirates, Wilken Mampel, plädierte dafür, dass sich Kirche und Stadt zusammensetzen sollten, um eine Lösung zu finden und die Plätze zu erhalten. Wenn die Kita in der Sandhofener Kirchgasse saniert oder neu gebaut werde, fielen dort zudem, wenn auch befristet, Plätze weg.

