Bibliothek am Ausweichstandort

Das Warten für alle Bücherwürmer auf der Schönau hat ein Ende. Während der Sanierungsarbeiten in den alten Räumlichkeiten startet die Stadtteilbibliothek Schönau ihren Betrieb am Ausweichstandort in der verlängerten Rastenburger Straße zwischen dem Christlichen Zentrum Mannheim und der Hans-Christian Andersen-Schule. Am Montag, 9. April, öffnet die Bücherleihe dort ihre Pforten. Das Team um Einrichtungsleiterin Elisabeth Weingärtner steht den Besuchern mit Rat und Tat zur Verfügung. Die bisherigen Öffnungszeiten bleiben bestehen. Die Bücherleihe hat weiterhin geöffnet Montag und Mittwoch zwischen 13 und 18 Uhr, Dienstag von 11.30 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 11 bis 14 Uhr. jba