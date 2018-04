Bitter, aber hilfreich

Anzeige

Viel Interesse an den verschiedensten Kräutern zeigten die Teilnehmer der Kräuterwanderung mit Markus Schrade im Zentralen Mannheimer Lehrgarten in der Lilienthalstraße in Sandhofen.

Kräuter, Ernährung und Gesundheit: Diese Themen waren Teil der Veranstaltung, die von der Leiterin des Lehrgartens, Ulrike Reutter, begleitet wurde. Die Teilnehmer lernten beispielsweise, dass der Persische Ehrenpreis (Veronica persica) gut für Suppen und Süßspeisen verwendet werden kann. Außerdem hab dieses Kraut, wie viele andere wildwachsende Heilkräuter, eine stoffwechselanregende Wirkung. Dem Gundermannkraut oder der echten Grundelrebe (Glechoma hederacea) wird eine verdauungsfördernde und antibakterielle Wirkung zugeschrieben. Außerdem war es vor dem Reinheitsgebot eine beliebte Würze für Bier.

Bei Stichen nützlich

Der bekannte Spitzwegerich (Plantango lanceolata) ist breiig auch gut bei Insektenstichen und leichten Verbrennungen nützlich. Giersch (Aegopodium podaggraria) gehört, so erklärte Schrader, zu der Gruppe der Doldenblütler. Die Blätter sind als Salat, Spinat oder auch für Aufläufe verwendbar. Gut lässt sich daraus auch ein Pesto oder Limonade zubereiten. Außerdem wird dem Girsch eine Senkung des Harnsäurespiegels nachgesagt. Dass die Kräuter sehr bitter schmecken können, lernten die Teilnehmer ebenfalls. Schrader klärte über weitere Kräuter wie die Rote Taubnessel auf. Interessant für viele war die Tatsache, dass viele Kräuter für Menschen gesund, für Säugetiere aber giftig sein können. Mit vielen Heilungs-, Ernährungs- und Gesundheitstipps endete die Kräuterführung.