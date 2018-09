Blutiger Schwertkampf und viel Liebe

„Wir wagen es, im Stile von Shakespeare zu improvisieren. Alles entsteht im Moment“, erklärte Schauspieler Hans-Peter Stoll. Komplett auf Requisiten und Bühnenbild verzichtend, inszenierte das sechsköpfige Ensemble Drama Light ein wildes Improvisationstheater im Hintergarten der Blumenauer Waldgalerie. Wobei die Akteure auf die natürliche Beleuchtung unter dem Himmelszelt vertrauten.

In dieser Idylle reagierten die geistig wachen Darsteller auf zugerufene Nonsens-Begriffe wie Heavy Metal und Ikea des Publikums, um daraus spontan lebendigen Theaterstoff zu kreieren. Wobei sich die Mimen am altmodischen Sprachstil des englischen Dramatikers William Shakespeare orientierten.

Katze streunt zwischen Gästen

Im Garten der Waldgalerie von Galeristin Yvonne Toltsios flogen riesige Libellen vorbei, außerdem streunte eine dicke graue Katze zwischen den Beinen der sitzenden Besucher neugierig umher. „Wir haben kein gebautes Bühnenbild, ihr dürft das in eurem Kopf bauen“, regte Schauspielerin Isolde Fischer an. Während der textlich fragmentarischen Impro-Show gebärdete sich die Schauspielertruppe, die in einer Szene den historischen Konflikt zwischen Schottland und Irland ergründete, in bisweilen hochgestochen klingendem Altdeutsch.

„Es wird neu eingeleuchtet“, amüsierte sich Schauspielerin Isolde Fischer mit einem prüfenden Blick gen Himmel, wo eine warme Spätsommersonne über das Firmament wanderte. In ihrer Aufführung kamen die sechs Drama-Light-Mitglieder, die als Verein ein eigenes Büro in der Innenstadt im Quadrat S6 betreiben, mit unbändiger Spielfreude ohne feste Figuren oder zuvor einstudierte Rollentexte aus.

Galoppierende Pferde

Für die Bewirtung mit angolanischem Essen sorgte Gabriel da Graça. „Was gehört zu Shakespeare?“, forderte das Ensemble die Besucher auf, einige stimulierende Stichwörter aufzuzählen: Liebe, Tod, Verwechslung und Humor wurden daraufhin in der Runde genannt. Darüber hinaus lassen sich in den Geschichten des weltberühmten Theaterautors aus Stratford-upon-Avon, der von 1564 bis 1616 gelebt hatte, tapfere Helden, stumpf geschlagene Schwerter und Pferde vorfinden. In diesem Zusammenhang führten die pfeilschnell assoziierenden Darsteller eine galoppierende Pferde-Szene mit unsichtbaren Gäulen auf. „Figuren haben immer eine Sehnsucht. Was wäre denn so eine Sehnsucht, die man haben kann?“, analysierte Impro-Rhetoriker Hans-Peter Stoll, der nebenberuflich Hörbücher einspricht und Trompete in der LA Reed Big Band spielt.

Gemeinsam mit den Zuschauern imaginierte sich die Schauspielgruppe in eine mittelalterliche Bibliothek eines Königs, ein Mann von Stand. Und seine Ensemble-Kollegin Isolde Fischer fragte sich während der losen Szenen-Collage: „Welchen Tick kann ein Mensch haben?“

Am Rande des Schauplatzes untermalte Keyboarder Manuel Jandl die erfindungsreiche Schelmerei mit leiser Hintergrundmusik. Zwischendurch parodierte die interaktive Truppe, die sich dadaistischer Elemente bediente und die französische Sprache beherrscht, eine blutige Schwertkampfszene. Denn die Phrase „den Degen ziehen“ sei ein typisches Motiv von Shakespeare.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018