Busse ersetzen Bahn an fünf Tagen

Wegen Kanalsanierungsarbeiten auf der Schönau wird die Kattowitzer Zeile von 21. bis 25. Oktober sowie von 28. Oktober bis 31. Oktober für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Die davon betroffene Linie 1 fährt in der angegebenen Zeit aus Rheinau kommend lediglich bis zur Haltestelle Waldhof Bahnhof.

Zwischen den Haltestellen Luzenberg beziehungsweise Waldhof Bahnhof und Schönau richtet die RNV in beiden Richtungen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste können an der Haltestelle Luzenberg (Steig H) zwischen den Bahnen der Linie 1 und den Ersatzbussen umsteigen. Die Busse bedienen die Haltestellen der Linie 1 Luzenberg, Waldhof Bahnhof, Waldhof Bahnhof Nord (Haltestelle Buslinie 50), Sonderburger Straße, Schönau Siedlung, Schönauschule und Schönau am Fahrbahnrand in Höhe der Stadtbahnhaltestellen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019