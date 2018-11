Chor-á-Blu singt unter neuer Leitung

Der Chor-à-Blu (Vereinsgruppe der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Mannheim-Blumenau e. V.) lädt für Samstag, 17. November, um 17 Uhr zum Konzert „Gospelsounds & Roots“ in die katholische Kirche St. Michael, Ascherslebener Weg 3, ein. Es ist das erste Konzert unter dem neuen Chorleiter Martin Reiter, teilen die Sänger mit. „Der Chor besteht derzeit aus 20 Sängerinnen, die als Amateure mit Begeisterung und Freude am gemeinsamen Klang und Rhythmus nach stimmlicher Perfektion streben“, heißt es in der Ankündigung. Seit April 2017 leitet Martin Reiter den Blumenauer Chor, der einige Lieder a cappella darbieten möchte. Begleitet wird er von Stefanie Hiller (Klavier), Nikolas Botthof (E-Bass) und Sophia Schwarzl (Cajon). Die Moderation übernimmt Chorleiter Reiter. baum

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018