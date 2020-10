„Das ist ein Glück für die Stadt“

Endlich war es jetzt soweit: Der Neubau des von der AWO Mannheim betriebenen Mutter-Kind-Hauses im Gryphiusweg auf der Schönau wurde nach knapp zwei Jahren Bauzeit offiziell eingeweiht. Das L-förmige Gebäude erbaut hat die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH. „Das Haus ist ein Glück für die Stadt“, erklärte Familienbürgermeister Dirk Grunert.

Es biete Müttern oder Vätern und ihren Kindern in einer krisenhaften Situation eine Unterkunft auf Zeit, und das unter optimalen räumlichen Bedingungen, wenn er an das alte Mutter-Kind-Haus im Rottannenweg denke. Nicht nur außen sei das Gebäude gelungen, sondern es biete auch „spannende Räume und Aufenthaltsräume, in denen es alles gibt, was Mutter und Kind brauchen“. Den Bürgermeister freute es, dass die Kommune und das Jugendamt Stück für Stück Bauten der städtischen Jugendhilfe realisieren konnten, wie jüngst auch beim Wespinstift. „Die stationäre Jugendhilfeeinrichtung der AWO ist eine wichtige Anlaufstelle“, sagte der Bürgermeister.

Das Mutter Kind-Haus biete Müttern und Vätern in einer Not- oder Krisensituation oder unter besonders belastenden sozialen Umstanden, Zeit sich zu orientieren sowie Hilfe zur Selbsthilfe. Wichtig sei auch der Austausch untereinander. GBG-Sprecher Heiko Brohm berichtete: „Das Haus hat eine lange Vorgeschichte, auf Seite der AWO und auch des Standorts, der lange brach lag und jetzt genutzt werden kann.“ Er betonte: „Mit Eröffnung des Mutter-Kind-Hauses bringen wir als GBG eine wichtige Einrichtung in den Stadtteil, die auch Anlaufstelle für unsere Mieter aus den umliegenden Quartieren ist.“

Die GBG hat mit dem Bau des Mutter-Kind-Hauses im November 2018 begonnen. Brohm dankte dem Architektenbüro Schmucker & Partner für die gute Zusammenarbeit. Neben 16 Appartements mit Wohn-/Schlafraum, Kinderzimmer, Pantryküche und Bad, Spiel- und Therapieräumen gibt es im Erdgeschoss des Gebäudes außer den Verwaltungsräumen noch fünf Zwei-Zimmer-Wohnungen, welche von der GBG als bezahlbarer Wohnraum vermietet wird. Im Oktober werden auch die Außenanlagen fertiggestellt. „Die auch für die Nachbarschaft offene, großzügige Grünfläche und die angrenzende Kinderspielfläche komplettieren den barrierefreien Neubau“, erklärte Brohm.

„Was lange währt, wird endlich gut. Jetzt kann die erfolgreiche Arbeit in passenden Räumen weitergeführt werden“, freute sich AWO-Vorstand Angelika Weinkötz. Dies sei auch Oberbürgermeister Peter Kurz zu verdanken. Weinkötz dankte den Kooperationspartnern GBG, Schmucker & Partner und dem Jugendamt für die gute Zusammenarbeit. Die Leiterin des Hauses, Silke Rais, und Fachbereichsleiterin Marina Berton werden in der nächsten Woche mit ihren Schützlingen in das neue Haus einziehen.

Das Mutter-Kind-Haus der AWO ist Anlaufstelle für Mütter und Väter, die aufgrund vielfältiger Problemlagen eine intensive Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder benötigen.

