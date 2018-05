„Das wird sich komplett verändern“

Anzeige

Gemeinschaftsraum für Büro

Beim Blick vom Bunkereingang über die Straße sehen die Teilnehmer des Rundgangs die Kinderkrippe Krabbelkäfer und den Pflegedienst mit Tagespflege Roll In, die ihr Quartier in den erneuerten Gebäuden bezogen haben. Auch ein Abstecher zum Lerngarten gehört zum Rundgang: „Der Garten ist von morgens bis abends geöffnet“, erklärt Endres und lädt die Schönauer ein, auf den Parkbänken eine Pause einzulegen. Im nahe gelegenen Caritas-Zentrum, das derzeit am Gryphiusweg entsteht, darf das Quartierbüro bald einen Gemeinschaftsraum nutzen. Das Gebäude wird voraussichtlich im März 2019 fertig.

Seit Jahrzehnten ein Thema ist die Endhaltestelle des Stadtteils: „Das Areal hier wird sich in den kommenden zehn Jahren komplett verändern“, kündigt Endres an. Was auch nötig sei, denn viele Bürger klagen im Quartierbüro über Belästigungen und Dreck, berichtet der Caritas-Mitarbeiter. Die Bürger werden, so Endres, am Umgestaltungsprozess beteiligt. Das Projekt gehört zur Erneuerungsmaßnahme Schönau-Nordwest, die sich an den Bereich Schönau-Mitte anschließt und bereits in vollem Gange ist. Dieses Programm beinhaltet übrigens weitere Maßnahmen: Die Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbaubestandes der GBG mit 1743 Wohneinheiten beläuft sich auf Gesamtkosten von 125,3 Millionen Euro, davon trägt die Stadt 43,8 Millionen Euro. Eine weitere Maßnahme sind die Mieterumsetzungen sowie Unterhaltung von Drehscheibenwohnungen für den Übergang: Die Kosten von 6,9 Millionen Euro übernimmt die Stadt.

Spielplatzsanierung gehört dazu

Die quartierorientierte Gemeinwesenarbeit mit der GBG und dem Caritasverband gehört ebenfalls zu Schönau-Nordwest. Von den erforderlichen 2,3 Millionen Euro trägt die Stadt 850 000 Euro (für zehn Jahre). Außerdem soll eine grundlegende Sanierung oder Umgestaltung von drei städtischen Spielplätzen im Maßnahmengebiet erfolgen: Rastenburger Straße (2019), Rudolf-Maus-Straße (2020) sowie Bruno-Rüffer-Straße (2021).

Ein paar Schritte von der Endstelle entfernt steht das Ärztehaus: „Mit Ärzten ist die Schönau gut versorgt“, sagt Endres. Es gebe Hausärzte in allen Teilen des Vororts. Vom Otto-Bauder-Haus, das voraussichtlich im Herbst saniert wird, geht der Gang zum Johanna-Geissmar-Gymnasium. Von der umfassenden Sanierung dort ist auch die Stadtteilbibliothek betroffen: Sie ist gerade für zwei Jahre in die 50 Jahre alten Container der früheren Käthe-Kollwitz-Schule umgezogen. Die Gäste nehmen die neuen Räume unter die Lupe und stärken sich bei Kaffee und Kuchen, die Leiterin Elisabeth Weingärtner aufgetischt hat. Sie informiert darüber, dass die Bücherei aus dem Bezirksbeiratsbudget bald einen Leseteppich erhält.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018