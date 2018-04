„Die Bewohner an die Hand nehmen“

Anzeige

Henes erklärte, dass es nach der Sanierung eine Mietobergrenze von 6,50 Euro pro Quadratmeter geben solle, die für zehn Jahre festgesetzt werde. Ausgenommen davon seien Gebäude, die barrierefrei oder mit Aufzügen umgestaltet werden: „Hier soll die Obergrenze 7,50 Euro pro Quadratmeter betragen“, so Henes.

Brandenburger erläuterte die einzelnen Schritte der GBG. So sei die Modernisierung zahlreicher Gebäude in der Heilsberger Straße bereits abgeschlossen, die übrigen Häuser würden bis Winter 2019 fertiggestellt. Auch in der Lilienthal- und der Tilsiter-Straße habe man Wohnungen und Bäder erneuert, der Abschluss ist für Herbst 2020 vorgesehen. In der Marienburger Straße 28-34 und 36-42 stehen Wohnungen für die zeitlich befristete Unterkunft der von den Maßnahmen betroffenen Mieter bereit. Und in der Königsberger Allee 102 sowie 104-110 wurden schon Gebäude abgerissen.

Gespräche laufen noch

An der Endhaltestelle entsteht laut GBG barrierefreies Wohnen mit Klein- und Kleinstwohnungen. Zudem sind Kleingewerbeeinheiten mit Café, Bäcker und medizinischer Versorgung geplant. „Die Gespräche mit den Eigentümern laufen noch und sind in der heißen Phase“, so Brandenburger. Leonhard Weiche vom Fachbereich Stadtplanung erklärte, dass bei der Stadtteilkonferenz ein Thementisch zum „Bereich um die Endschleife“ vorgesehen sei, der sich mit der Thematik befasse.

Christian Endres vom Quartierbüro Schönau erklärte, dass er und seine vier Kollegen nach dem Umzug in der Rastenburger Straße zu finden seien. Die Kontakt- und Beratungsstelle Kind & Kegel ist noch immer in der Heilsberger Straße 11 untergebracht. Endres erläuterte die Planungen seines Teams: So sind mit den Bewohnern kommunikationsfördernde Maßnahmen vorgesehen, zudem Projekte und Befragungen. Der Mietertreff solle erweitert werden. Bürgerbeteiligungsverfahren begleitet das Quartierbüro ebenfalls. Stadtteilkonferenzen und Sitzungen, der Austausch mit Experten oder die Fortführung des Netzwerkes Senioren gehören wie offene Sprechstunden zum Programm, die Umsetzungen der GBG würden ebenfalls begleitet. „Wir wollen den Nordwesten einfach lebenswerter machen“, so Endres.

Konzept bis Herbst

Bis Herbst solle ein integriertes Handlungskonzept erstellt werden: „Es reicht nicht, die Häuser anzustreichen, wir müssen die Bewohner an die Hand nehmen.“ Endres erklärte, dass die Arbeitslosenquote auf der Schönau 11,2 Prozent betrage – gegenüber fünf Prozent in Mannheim. Zudem gebe es viele Familien mit drei und mehr Kindern.

Sitzungsleiter Roland Weiß (FW/ML) erkundigte sich, wie lange Mieter in den Drehscheibewohnungen bleiben müssten. Brandenburger schätzt die Zeit auf neun Monate. Susanne Aschhoff (Grüne) erkundigte sich, ob für die Areale, auf denen Gebäude bereits abgerissen wurden, Zwischennutzungen vorgesehen seien. Henes sagte zu, den Punkt zu weiteren Beratungen mitzunehmen. Benjamin Reinhard (Linke) wollte wissen, ob die Mietobergrenze generell gelte. Die GBG teilte mit, dass der Preis bei Neubauten wohl nicht zu halten ist. Johann Danisch (CDU) bat um Informationen zu den Eigentümern der Gebäude an der Endstelle. „Das sind viele. Wir kommen hoffentlich bald zu einem Ergebnis“, so Brandenburger.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018