Ein Büchlein bringt Menschen in Bewegung

Eine Hommage an den „liebenswerten Mannheimer Stadtteil Schönau“ bringt derzeit die Menschen in Bewegung. Die Hobby-Autorin Johanna Schmidt, Sprecherin des Netzwerks Senioren und zweite Vorsitzende des Förderkreises der Schönauer Stadtteilbücherei, hat in dem Büchlein „Paul erforscht seine neue Heimat“ liebevoll die Erlebnisse ihres Hundes in Worte gefasst. Das Netzwerk will Einsamkeit keine Chance geben und lädt Senioren nun regelmäßig jeden Donnerstag zu einem Spaziergang auf den Spuren Pauls ein.

Viel zu erzählen

Nach der langen, Corona-bedingten Pause trafen sich Interessierte nun erstmals wieder zu einem Spaziergang im Käfertaler Wald. An der Schönauer Hütte gab es den ersten Stopp. „Es gibt einfach so viel zu erzählen. Alle hoffen darauf, dass irgendwann die Lockerungen noch weitreichender werden und wir uns wieder wie gute Freunde umarmen oder wenigstens die Hand geben können“, sagt Johanna Schmidt.

Hund Paul zeigte sich vor Ort sichtlich erfreut, dass „seine“ Senioren wieder beisammen waren: „Wie oft stand er zuvor stur am Treffpunkt und hat vergeblich auf seine Freunde gewartet“, berichtet die Hobby-Autorin. Einige Senioren hatten sich auch in Lockdown-Zeiten alleine oder zu Zweit auf den Weg durch den Stadtteil gemacht, um nicht einsam Zuhause sein zu müssen. „Das war auch für mich schön zu hören, denn dafür wurde ja das Büchlein geschrieben, um die nähere Heimat ins Bewusstsein und Menschen in Bewegung zu bringen“, sagt Johanna Schmidt.

Der Verkauf des Buches mit Zeichnungen von Edith Klebs und Fotografien von Christian Endres vom Quartierbüro ist übrigens abgeschlossen. Johanna Schmidt konnte mit dem Erlös einen Scheck über 300 Euro an den Freundeskreis der Stadtteilbibliothek Schönau übergeben. Sie und ihre Mitstreiter hoffen, dass die Zweigstelle nach dem Brand vor mehr als einem Jahr bald wieder öffnen kann.

In ihrem Buch schildert Johanna Schmidt die Geschehnisse, als ihr Hund Paul, der aus dem Süden Spaniens stammt, eines Tages im Mannheimer Norden ankommt: „Ein kleines Haus, rechts um zwei Ecken, das ließ in mir die Hoffnung wecken, hier wird die lange Reise enden, zum Guten muss sich alles wenden.“ Als jedoch irgendwann das Tor des Hauses offen steht, büxt Paul kurzerhand aus. Seine Tour durch die Schönau verbindet Johanna Schmidt mit Beschreibungen der wichtigsten Punkte des Stadtteils: So kommt der Vierbeiner beispielsweise am Schönauer Brunnen des Lena-Maurer-Platzes, dem Bunker, Schulen und Kirchen vorbei, stattet sogar der Skateanlage einen Besuch ab. Auch aktuelle Geschehnisse des Stadtteils hat Johanna Schmidt verarbeitet. Denn als Hund einer Vorständin des Fördervereins besucht Paul natürlich auch die Bücherei-Zweigstelle – und ist erschüttert, als er die Brandruine sieht: „Das Haus, die Bücher? Alles weg! Zu heulen fing ich an vor Schreck.“

Teilnahme ohne Anmeldung

Das Netzwerk Senioren Schönau lädt Interessierte jeden Donnerstag, das nächste Mal am 23. Juli, zum nächsten Spaziergang ein. Beim Sonder-3000-Schritte-Weg gehen die Teilnehmer auf den Spuren von Paul durch den Stadtteil und begutachten die wichtigsten Punkte. Treffpunkt ist 10.15 Uhr vor der Unterführung zum Käfertaler Wald in der Sonderburgerstraße. Eine Anmeldung zum Spaziergang ist nicht erforderlich. Interessierte Senioren aus allen Teilen der Stadt sind willkommen. Bei Fragen hilft das Quartierbüro Schönau weiter.

Mittwoch, 22.07.2020