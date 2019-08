Engagiert in Gewerbe und Ortspolitik

An diesem Freitag, 23. August, 11 Uhr, wird Altgemeinderat Josef Fey (Bild) auf dem Friedhof von Leutershausen zu Grabe getragen. Er verstarb am 12. August im Alter von 83 Jahren.

Geboren wurde Fey am 17. August 1935 in Leutershausen. Nach der Volksschule begann er eine Lehre als Einzelhandelskaufmann im Kolonialwarengeschäft seiner Mutter in der Obergasse, das er später übernahm. 1972 eröffneten er und seine Frau am OEG-Bahnhof Leutershausen einen großen Edeka-Markt, den er bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1993 führte.

Josef Fey war in vielen Vereinen Mitglied und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Unter anderem war er fast 60 Jahre Mitglied beim Bund der Selbstständigen (BdS), in dem er 33 Jahre als Schatzmeister fungierte. Auf Grund seiner Verdienste wurde er hier auch Ehrenmitglied. Im Jahre 2000 war er Mitbegründer des Vereins „Hirschberg hilft“. Der Heimatgeschichte widmete sich Fey mit zwei Foto-Jahreskalendern.

Kommunalpolitisch engagierte sich Josef Fey in der CDU. Viele Jahre war er hier Mitglied des Ortsverbands-Vorstandes. Ab 1984 wurde er in drei aufeinanderfolgenden Kommunalwahlen in den Gemeinderat gewählt. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde er im Mai 1999 mit der Goldenen Verdienstmedaille der Gemeinde Hirschberg ausgezeichnet. red (Bild: wn)

