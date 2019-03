Erste Mieter ziehen ins Caritas-Haus

Im Inneren des Caritas-Zentrums Guter Hirte werkeln Maler und Elektriker zwar noch in einzelnen Bereichen, doch die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Der Gartenbereich ist größtenteils angelegt, und die ersten Mieter beziehen eineinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung ihre Wohnungen im betreuten Bereich. „Wir liegen im Zeitplan“, freut sich die Leiterin Simona Abel.

Der dreistöckige Neubau am Schönauer Gryphiusweg besteht aus zwei Baukörpern, die durch ein Foyer miteinander verbunden sind. Im von der Straße aus gesehenen rechten Teil, dem Pflegebereich, stehen 45 Plätze in Einzelzimmern zur Verfügung. „In jedem Stockwerk sind das 15 Bewohner, für sie gibt es außerdem pro Etage zwei Wohnzimmer“, erklärt Abel, die mit ihrer Pflegedienstleitung Stephanie Beismann zusammenarbeitet. Weil es hier überdachte, große Balkone gibt, können sogar Bewohner, die in ihrem Bett bleiben müssen, bald die frische Luft genießen.

Im linken Teil, der im ersten und zweiten Obergeschoss mit Balkonen ausgestattet ist, gibt es 20 betreute Wohnungen. Die 87-jährige Eva-Maria Koch gehört zu den ersten Mietern, die in diesem Bereich ihre Wohnung bezogen haben. „Ich fühle mich schon ganz heimisch hier“, sagt Koch. Sie hat ihr Zuhause – ebenso wie einige Nachbarn – schon eingerichtet: „Es ist alles so, wie ich es mir gewünscht habe.“

Glaskünstler gestaltet Kapelle

Besonders stolz ist Simona Abel auf den großen Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss, der durch Trennwände in einzelne Abschnitte geteilt werden kann. Die Sonnenstrahlen, die durch das bunte Fenster fallen, zaubern ein buntes Farbenspiel: Hier ist die Kapelle untergebracht – das Herzstück des Gebäudekomplexes im Gryphiusweg. Der Glaskünstler Yvelle Gabriel, der bereits die Kapelle im Caritas-Zentrum St. Franziskus auf dem Waldhof gestaltet hat, hat auch auf der Schönau den Auftrag übernommen. Auf einem Oberlicht ist das Vater Unser zu lesen, und das große Altarbild in allen Farben des Regenbogens zeigt – passend zum Namen des Hauses – neben Maria und dem Jesuskind auch den guten Hirten. Ein massiver Holzaltar gehört ebenfalls zum Inventar der Kapelle.

Im Erdgeschoss ist auch eine Ergotherapiepraxis untergebracht, drei Ordensschwestern der Bethany Sisters aus Indien beziehen hier ebenfalls ein neues Zuhause und kümmern sich im Pflegebereich um die Mieter. Der Garten an der Rückseite des Gebäudes ist von vielen Stellen aus zu erreichen und schon angelegt, Wege wurden mit freundlichen, hellen Steinen gepflastert und teils wurden alte Bäume erhalten und in das Areal integriert. Das Regenwasser versickert auf dem Grundstück. „Die Photovoltaikanlage ist schon in Betrieb“, freut sich auch Caritas-Vorstand Roman Nitsch über die drei Vorrichtungen auf der Südseite.

Einige der Mieter, die im Zentrum ein neues Zuhause finden, sind übrigens alte Bekannte: Sie haben bereits früher an genau der gleichen Stelle im Gryphiusweg gewohnt, als dort noch Wohnblocks standen: „Vier Bewohner kennen sich sogar noch aus der Kindheit“, weiß Simona Abel.

Kinder werden übrigens auch bald in die Nähe der Senioren ziehen: Direkt gegenüber baut die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG ein dreistöckiges Mutter-Kind-Haus, das nach seiner Fertigstellung im Frühjahr 2020 von der Arbeiterwohlfahrt betrieben wird.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019