Erste Plätze im Sambo

Mit ersten Plätzen kehrten Dennis Höllriegl und Eyüp Soylu von der Judo-Abteilung des auf der Schönau beheimateten 1. Karate-Do Mannheim von den diesjährigen deutschen Sambo-Meisterschaften in Alzey zurück. Sambo ist eine russisch-sowjetische Kampfsportart. Sie hat ihre Wurzeln im japanischen Judo sowie im Ringen. Sambo wurde 1923 entwickelt, Ziel war die Verschmelzung der effektivsten Techniken traditioneller Kampfkünste.

Dennis Höllriegl ging in der Klasse bis 90 Kilogramm an den Start und konnte sich mühelos den ersten Platz erkämpfen. Eyüp Soylu trat in der Klasse bis 100 Kilogramm an und sicherte sich ebenfalls den Sieg. Dennis Höllriegl hat sich somit für die Europameisterschaften vom 18. bis 20. Mai in Athen und Eyüp Soylu für die Weltmeisterschaften vom 20. bis 21. Oktober in Marokko qualifiziert – sehr zur Freude der Judo-Abteilungsleitung des 1.Karate-Do. Sie drückt jetzt Höllriegl und Soylu fest die Daumen.

Im vergangenen Jahr hatte sich Höllriegl ebenfalls für die Europameisterschaften qualifiziert, konnte aber aus finanziellen Gründen nicht daran teilnehmen. Die Wettkampfreisen sind teuer, das konnte die Familien des jungen Sportlers nicht stemmen. schi