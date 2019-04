Ewige Stadt vorgestellt

„Caput mundi – die Ewige Stadt“ oder auch die Weltstadt der Antike: Beim Emmaus-Frauenfrühstück brachte Kunsthistorikerin Ursula Dann den Besucherinnen spannend und mit viel Hintergrundwissen die Geschichte Roms von der Antike bis heute näher. Rom sei eine Stadt, die immer wieder fasziniert, erklärte die Kunsthistorikerin. Anhand einer Powerpointpräsentation erzählte sie viel Wissenswertes aus der Stadt mit den sieben Hügeln. Dabei kam auch das „Dolce Vita“ nicht nur der Römer, sondern ganz Italiens zur Sprache.

Fasziniert zeigten sich die Damen beim Frauenfrühstück der evangelischen Gemeinde Schönau auch von den Erzählungen aus der Kaiserzeit der Stadt, die sich für den Nabel der Welt hielt. Spannend und angereichert mit erheiternden Anekdoten referierte Dann. Sie bietet auch Kirchenbegehungen in Mannheim und den Vororten an. Doris Schmitt von der Schönaugemeinde hatte Ursula Dann zu Beginn begrüßt und sie am Ende mit Blumen und einem Dankeschön verabschiedet. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019