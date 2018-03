Fehlender Nachwuchs bereitet den Sängern Sorgen

Anzeige

Zweimaliger Chorleiter-Wechsel

In seinem Geschäftsbericht blickte Fritz Ebert auf 2017 zurück. Im Mittelpunkt stand der zweimalige Wechsel des Chorleiters. Auf die langjährige und äußerst beliebte Dirigentin Lucia Lewczuk folgte zunächst Harald Braun und schließlich Chordirektorin Sabine Kneer. Die wichtigsten Auftritte der Chorgemeinschaft waren beim Jubiläum der Lanzkapelle und beim Lanzparkfest auf dem Lindenhof sowie beim Gemeindefrühstück und beim Totengedenken der Gnadenkirche in der Gartenstadt. Die jährliche Weihnachtsfeier bildete wieder den Jahresabschluss. Dazu kamen noch einige Vereinsausflüge.

Beträchtliche Sorgen macht dem Geschäftsführer der fehlende Nachwuchs. Wie in vielen anderen Vereinen kämen fast keine Jüngeren hinzu. Vier Mitglieder starben, vier Personen konnten neu gewonnen werden. So konnte der GV Postalia mit 87 die Mitgliederzahl halten. Der Chor der Gemeinschaft Lindenhof-Postalia umfasst derzeit 30 Sänger.

Wirtschaftlich verlief das zurückliegende Jahr nicht ganz so positiv, wie Kassiererin Ursula Ebert berichtete. Es fehlten Einnahmen, weil ein Liedernachmittag nicht stattgefunden hatte. Auch die Spenden seien zurückgegangen. So müsse der Verein voraussichtlich auch in diesem Jahr etwas Geld aus den Rücklagen entnehmen – so sieht es jedenfalls der von Fritz Ebert vorgestellte Haushaltsplan vor.

Der Vorsitzende Detlev Zins ehrte einige langjährige Mitglieder für ihre Treue zur Postalia: für 40-jährige Mitgliedschaft Ursula Gloser, Emma Mendel und Detlef Wechseler, für 50 Jahre Treue Ludwig Külsheimer, Heinz Mattern und Willi Schmitt. 20 Jahre als Sängerin dabei ist Adelheid Schulte, 30 Jahre Edith Jörger und 40 Jahre Horst Fischer.

Die Chorgemeinschaft probt donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr in der Lanzkapelle, Meerfeldstraße 87, auf dem Lindenhof. Interessierte sind jederzeit willkommen. bhr/red

