Feiern unter Kastanienbäumen

Anzeige

Gäste willkommen

Im Grundsatz soll das Haus aber erhalten bleiben: An der Form wie auch am Innenhof – der Schutz für Demenzkranke bietet, da sie sich dort nicht verlaufen können – soll nichts verändert werden. Auch das Café Käthchen im oberen Stockwerk bleibt nach der Sanierung, an dessen Plänen die Architekten und Bauleiter bereits arbeiten, erhalten.

Gäste sind im Pflegeheim übrigens willkommen: Vier Mal im Jahr lädt das Otto-Bauder-Haus zu einem offenen Frühstück ein, zu dem man sich anmelden muss. Außerdem findet alle 14 Tage, immer freitags, die „Happy Hour“ mit Kaffeehausmusik einer Klavierspielerin statt. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.07.2018