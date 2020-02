Fertigstellung für Ende 2021 geplant

„Erbaut 1981 in Eigenleistung“ steht auf dem Vereinsheim der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft am Viernheimer Weg auf der Blumenau. Viele Jahre hat das Gebäude auch seinen Zweck erfüllt, war zentrale Anlaufstelle für die Bürger oder Vereine auch angrenzender Stadtteile. Doch weil immer mehr ältere oder behinderte Menschen das Haus nutzen, arbeiten die Mitglieder seit 2016 in Eigenregie an einem Anbau mit behindertengerechter Toilette.

„Das ist bislang alles in Eigenleistung passiert“, berichtet die zweite Vorsitzende Martina Irmscher. Während der Bauarbeiten habe sich allerdings herausgestellt, dass auch das Dach des Hauptgebäudes sanierungsbedürftig ist: „Und das hat unsere Möglichkeiten überfordert, uns geht finanziell die Luft aus“, so Irmscher. Die Siedler suchten nach Lösungsmöglichkeiten, baten Gemeinderäte um Unterstützung.

Einstimmiger Beschluss

Im Dezember gab es dann die freudige Nachricht: Während der Haushaltsberatungen war einstimmig beschlossen worden, dass die Stadt die Dachsanierung mit 30 000 Euro unterstützt. „Der Zuschuss ist eine riesige Erleichterung für den Verein, sonst wären wir wirklich nicht weitergekommen“, freut sich Irmscher. Mitgliedsbeiträge und die Einnahmen bei Veranstaltungen könnten ein solches Projekt nicht finanzieren. Trotz des Zuschusses wollen sich die Siedler aber um weitere Zuschüsse bemühen.

Haus als Ortsmittelpunkt

Das Bestandsdach soll im Zuge der Sanierung an den Neubau angeschlossen werden. „Wir haben jetzt die Prüfstatik für das Erdgeschoss des Anbaus und für das Dach. Jetzt warten wir noch auf grünes Licht von der Stadt“, sagt Irmscher. Die Siedler rechnen damit, das Dach noch in diesem Jahr fertigstellen zu können. „Dann geht es mit dem Innenausbau weiter“, so Irmscher. Ende 2021 soll das Vereinsheim nebst Anbau dann voll nutzbar sein, was wichtig für viele Vereine sei: „Das Siedlerheim entwickelt sich immer mehr zum Ortsmittelpunkt. Viele Vereine machen bei uns ihre Veranstaltungen“, erklärt Irmscher. Derzeit würde das Haus nur für vereinseigene Termine genutzt: „Vermieten können wir es während der Arbeiten nicht.“ Wenn der Ausbau abgeschlossen ist, sei jedoch alles behindertengerecht umgebaut. „Dann kann auch die Eugen-Neter-Schule zu uns kommen“, freut sich Irmscher schon jetzt über Besuch aus der Nachbarschaft.

Die beiden Vereinsmitglieder Jürgen Migenda und Dietmar Beck organisieren die Sanierung: Beck als Bauleiter, und Kassier Migenda habe die Materialbeschaffung unter seinen Fittichen. Bereits rund 850 Stunden hat das Duo – gemeinsam mit zahlreichen fleißigen Helfern – auf dem Vereinsgelände investiert: „Das ist selten, dass es sowas heute noch gibt“, lobt Irmscher den Einsatz in der Freizeit. Der Zuschuss der Stadt sei ein „Katalysator für die Motivation der Helfer und Mitglieder“.

Nicht gerechnet hatten die Siedler mit den hohen Planungskosten für das Vorhaben: „Die haben wir unterschätzt“, gibt Irmscher zu. Das Vereinsgelände stehe am Rand eines Bereichs, auf dem früher eine Müllhalde der Stadt Mannheim war: „Über Jahrzehnte wurde hier Müll reingekippt, und Ende der 80er Jahre wurde dann alles mit Erde zugeschüttet“, so Irmscher. Die Siedler hätten deshalb mehrere Gutachten in Auftrag geben müssen: „Die Planungs-, Prüf- und Gutachter-Kosten haben uns wirklich überfordert“, beschreibt die zweite Vorsitzende.

Neue Vorstände gesucht

Durch den Anbau erhält das gesamte Gebäude einen barrierefreien Zugang. Im Keller des Anbaus sollen Besprechungs- und Lagerräume entstehen: „Die sind dann auch heizbar“, so Irmscher. Im Erdgeschoss soll es neben der Herren- und Damentoilette auch ein Behinderten-WC geben. Ein größerer Vorraum stehe dann ebenfalls bereit. „Auch die Kerwe soll wieder stattfinden“, kündigt Irmscher an.

Der Vorstand hofft nun, dass durch die Sanierung der Funke auch auf die nächste Generation überspringt: „Wir suchen für unsere Wahlen im Frühjahr neue Vorstände, sind aber guter Dinge, dass sich der eine oder andere finden wird.“

