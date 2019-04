Fisch geht zentnerweise weg

Ein Stück Disziplin und Gelassenheit brauchte, wer Seelachs oder Zander beim ASV Frühauf Schönau genießen wollte. Denn an Karfreitag bot sich das gewohnte Bild: eine Menschenschlange, die bis auf die Straße reicht. Doch die Hungrigen warteten geduldig, bis sie an die Reihe kamen. In die Fritteusen ließen die Helfer fünf Zentner Fisch wandern, knusprig braun kam die Leckerei wieder heraus.

Vorstand Willi Krauß zeigte sich froh darüber, auf genügend Unterstützer auch aus der Generation der Töchter und Söhne zählen zu können. Beim Kuchenbacken war ebenfalls deren Hilfe gefragt und wurde von den Fischern dankbar angenommen. Die Damen backten im Vereinsheim während des Geschäftsbetriebes an Karfreitag immer wieder neue Kuchen und Torten, die nicht nur während der Kaffeezeit großen Anklang fanden. Bei den insgesamt 50 Kuchen fiel die Auswahl nicht immer leicht.

Seit er im Jahr 2001 auf ihr Vereinsgelände in die Lilienthalstraße 193 gezogen ist, veranstaltet der ASV Frühauf Schönau bereits das Karfreitagfischessen. Die Jahre davor feierte man das Backfischfest, das in diesem Jahr am 17. und 18. Mai stattfindet, auf dem heutigen Lena Maurer-Platz. Am Samstag, 6. Juli, steht auf dem Vereinsgelände von 9 bis 14 Uhr der Angler-Flohmarkt an. Wer sich mit einem Verkaufsstand beteiligen möchte, kann sich unter Telefon 0176/31 70 00 75 anmelden. Ein Jubiläum steht für die Petrijünger im Jahr 2023 an. Dann nämlich feiert der Verein seinen 40. Geburtstag.

Ganz schnell füllte sich die als Restaurant genutzte Turn- und Trainingshalle der RSC 1930 Eiche Sandhofen beim Karfreitags-Fischessen. Zum neunten Mal luden die Ringer dazu ein. An der Fritteuse, in die wegen des großen Andrangs immer wieder neue Zanderfilets gelegt werden mussten, hatten Norbert Lange und Gerd Überle alle Hände voll zu tun.

Jugendtag am 18. Mai

Außer dem Fisch standen Kartoffelsuppe mit Würstchen oder Dampfnudeln auf der Speisekarte. Zur Kaffeezeit lockte eine große Auswahl an Kuchen. Bei der Tombola gab es viele kleine Preise zu gewinnen. Die Ringer planen bereits für das Jahr 2020, wie Vorstand Marcel Knittel erklärte. Dann möchten sie ihr 90-jähriges Bestehen feiern.

In etwas kleinerem Rahmen trafen sich die Fischer des ASV Sandhofen. Gleichwohl war die Fischerklause mit den bis zu 80 Sitzplätzen auch im Jubiläumsjahr voll ausgebucht. Bei den Gästen, bestehend aus Mitgliedern und Freunden, sorgte das 100-jährige Jubiläum für Gesprächsstoff, da noch einige Veranstaltungen ausgerichtet werden. Eine davon ist der vom Verein veranstaltete „Jugendtag“ am Samstag, 18. Mai. Dabei sind alle Kinder und Jugendlichen von 8 bis 18 Jahren, die sich für das Fischen interessieren, auf das Gelände am Wilhelmswörthweiher in Sandhofen eingeladen.

Die Fischer bringen an diesem Tag den „Neulingen“ alles über die Fischerei bei – angefangen vom richtigen Umgang mit der Angel bis hin zum Verhalten im Naturschutzgebiet. Los geht’s um 13 Uhr an verschiedenen Stationen. Um 17 Uhr ist dann gemeinsames Grillen angesagt. Die Teilnahme am „Jugendtag“ ist kostenlos. Anmelden kann man sich bei Sportwart Tobias Elster unter der Telefonnummer 0152/31 85 06 96.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019