Freundeskreis überbrückt die „Durststrecke“

Noch immer steht das Gerippe der ehemaligen Stadtteilbibliothek auf der Schönau wie ein Mahnmal auf dem Gelände der Hans-Christian-Andersen-Schule, großräumig abgesperrt. Dadurch geht den Kindern Spielfläche verloren, auch wenn sie auf den Sportplatz des TSV ausweichen können. Ein Ende ist allerdings absehbar. Bernd Schmid-Ruhe, der Leiter der Mannheimer Stadtbibliothek, geht davon aus „dass der Abriss unmittelbar bevorsteht“. Das teilte er bei der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats im Siedlerheim mit.

Wie mehrfach berichtet, hatten vier Kinder und Jugendliche die Stadtteilbibliothek in Brand gesetzt – mit der Folge, dass neben dem Gebäude auch ein großer Teil der Medien vernichtet wurde. Dem Bezirksbeirat berichtete Schmid-Ruhe jetzt darüber, wie es weitergeht. Noch gelte es, eine „Durststrecke“ zu überwinden. Aber die neue Bücherei werde in den dann sanierten Räumen des Johanna-Geissmar-Gymnasiums „im Sommer 2020 wieder startklar“ sein.

Was die zerstörten Medien angeht, „versuchen wir, für Ersatz zu sorgen“, so Schmid-Ruhe. Auch wenn die Versicherungsfragen noch nicht endgültig geklärt seien, habe man vom städtischen Fachbereich Bildung „einen relativ großen Vorschuss erhalten, um den Bestand wiederaufzubauen“.

Daneben sorgt der Freundeskreis der Stadtteilbibliothek dafür, dass die „Durststrecke“ bis in einem Jahr nicht gar so trocken ausfällt. Gerade am vergangenen Samstag holte er das Kinderfest zum Thema Micky Maus nach, das für Mai geplant war und wegen der Brandfolgen ausfallen musste. Und die Autorin Nora Noe liest am 22. November im Haus Miteinander. Außerdem hat die Mobile Bibliothek der Stadt, der Bücherbus, auf der Schönau zwei Haltestellen eingerichtet: montags, 12.15 bis 14.30 Uhr am Lena-Maurer-Platz und von 14.45 bis 17 Uhr an der Hans-Christian-Andersen-Grundschule. Der Bus hält vor den Ferien noch am kommenden Montag, 22. Juli, und dann wieder ab dem 9. September.

Kostenlose Vorbestellung

Eigentlich sei der Bücherbus eine „reine Kinder- und Jugendbibliothek“, so Schmid-Ruhe. Aber derzeit halte man auch einen „kleinen Medienbestand für Erwachsene“ vor, erläuterte Elisabeth Weingärtner, die Leiterin der Stadtteilbibliothek, dem Bezirksbeirat.

Außerdem kann jeder Bücher vorbestellen, die der Bus dann in der Folgewoche an Bord hat. Normalerweise koste das 50 Cent, so Elisabeth Weingärtner, aber wegen der besonderen Umstände „ist das jetzt kostenlos“. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019