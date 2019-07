Fünftklässler begrüßt

Die Schulband WIFI bei einem ihrer Auftritte im Hof. © Engler

Es ist am Johanna-Geissmar-Gymnasium auf der Schönau schon guter Brauch, dass beim Schulfest immer die neuen Fünftklässler des kommenden Schuljahres auf der Bühne alle namentlich vom Schulleiter Roland Haaß begrüßt werden. Insgesamt 150 neue Schülerinnen und Schüler, verteilt auf fünf Klassen, wurden von ihren Klassenlehrern und den Mentoren willkommen geheißen.

In den Klassenzimmern am Lötzener Weg hatten Lehrer und Schüler verschiedene Präsentationen vorbereitet. „Alles muss raus“ hieß es im oberen Stockwerk: Dort wurden Schülerarbeiten der vergangenen Jahrzehnte zum Verkauf angeboten. Die Imker AG präsentierte ihren selbstgewonnen Honig, den sie in diesem Jahr wieder verkaufen konnte. Der Erlös des Flohmarktes, der im Haus stattfand, geht an einen guten Zweck. Es gehört bei dem Schulfest auch dazu, dass gute Schülerinnen und Schüler mit einem Preis öffentlich ausgezeichnet werden. Diese Preisverleihungen bis hin zur Oberstufe fanden immer wieder zu verschiedenen Zeiten auf der Bühne statt. Der Dank des Schulleiters richtete sich an alle Helfer, die an der Ausrichtung des Schulfestes beteiligt waren – vor allem an den Elternbeirat und den Förderverein. Die Schulband WIFI unterhielt die Gäste von der Begrüßung an zu jeder vollen Stunde. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019