Garde begeistert in neuen Kostümen

Die Seniorensitzung der Karnevalgesellschaft (KG) Grün-Weiß im Pfarrer-Veith-Haus in der Memeler Straße fing prunkvoll an: Zusammen mit dem Prinzenpaar, Daniela I. und Dirk II., zogen die Grün-Weißen unter Ahoi-Rufen in den Saal und auf die Bühne. Präsident Andreas Ellwanger, die KG Grün-Weiß und die Schönauer haben zur Stadtprinzessin eine besondere Beziehung: Bereits 2003 trug die Lieblichkeit schon einmal als Stadtteilprinzessin der KG Grün-Weiß Schönau Krönchen und Zepter. „Disch kenn isch schunn, do warscht Du noch gonz klää“, bemerkte Ellwanger, der auch die Eltern gut kennt, auf.

Fasnachterin seit 15 Jahren

Nach der Verabschiedung des Prinzenpaares ging es im Programm, über das Sandra Meyer Regie führte, zügig weiter. Die ersten in der Bütt waren Boxer und Michael vom Verein Rohrhöfer Göckel. Sie begrüßten die Gäste im Saal mit der Feststellung, dass die Kurpfälzer den schönsten Dialekt sprechen. „Was hätt isch Männer hawwe känne, wonn se misch gewollt hätte“, stellte sich Christa Zuber theatralisch und leidheischend in der Bütt als geplagte Ehefrau vor. Die Finanz-Expertin des Vereins führte später im Programm wieder ihre Nummer als Katja Ebstein vor. Nach ihrem Auftritt dankten ihr Präsident Ellwanger und Vize Stefan Meyer mit einem kleinen Präsent für die vergangenen 15 Jahre auf der Fasnachtsbühne.

Von ihrem verrückten Urlaub in den USA erzählte die zehn Jahre alte Julia Strifler vom HCC Heidelberg. Schön anzusehen war auch die Garde in ihren neuen Kostümen, die Gardeleiterin Roswitha Kamin durch finanzielle Hilfe von Sponsoren neu genäht hat. Die jungen Tänzerinnen zeigten sich selbstsicher und präsentierten ihre Stücke hervorragend. Ihr Können wurde übrigens bereits auf dem Gardeball des CCW belohnt: Die Minis und die Juniorengarde erreichten dort den 2. Platz. Über den 3. Platz durften sich bei dem Wettbewerb die Schautänzer freuen. Mit viel Applaus wurde auch der Auftritt von Celine und Lukas Meyer, die mit ihrer Vampirshow die Gäste im Saal das Gruseln lehrten, belohnt. Applaus erhielten ebenso die Tanzmariechen Isabell Streich und Madlen Sardiello.

Musik und Gesang waren wieder das „Salz in der Suppe“: Ausgelassen schunkelten und sangen die Gäste bei der ausverkauften Seniorensitzung zu den stimmungsvollen altbekannten Lieder von Horst Karcher, der seit 50 Jahren auf den Bühnen der Fasnacht steht. „Die schönste Stadt om Rhoi, des konn nur unsa Monnem soi“: Auch Michael „Kossi“ Kossmann, der seit dieser Kampagne als Solist mit Stimmungslieder unterwegs ist, war ein gern gesehener Gast und verstand es, die Menschen zu unterhalten und in Stimmung zu bringen. Die Gäste durften den Blumenschmuck der Firma Beier am Ende mit nach Hause nehmen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019