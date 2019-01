Gelungener Mix aus Metal-Musik

Für Heavy-Metal-Fans gab es im Jugendhaus Schönau ein Konzert mit gleich drei Bands. Zu einer Uhrzeit, zu der das Zentrum normalerweise geschlossen hat, ging es erst richtig los. „Wir haben ganz neu angefangen, Konzerte zu organisieren. Wir kamen mit jungen Musikern ins Gespräch, die wenig Auftrittsmöglichkeiten haben, da ihre Musik spezieller ist, so dass sie bei konventionellen Veranstaltungen keine Chance haben“, sagte Andreas Bauder. Der Leiter des Jugendhauses ist selbst Metal-Fan.

„Raus aus dem Probekeller, rauf auf die Bühne, heißt das Motto“, berichtete er: „Wir halten Ausschau nach den unterschiedlichsten Bands, regional und überregional, mit und ohne Bühnenerfahrung. So entsteht ein Netzwerk, die Musiker können sich austauschen, zum Beispiel über Locations, wo man auftreten kann.“

Von Mainz nach Mannheim

Der Kontakt der Mainzer Gruppe All Its Grace zum Jugendhaus auf der Schönau kam durch eine Anfrage im Pendant Waldpforte zustande. Dort hatten die Musiker sich nach einer Auftrittsmöglichkeit erkundigt. Die Mitarbeiter verwiesen die Band zu den Kollegen auf der Schönau, wo es dann klappte mit dem Auftritt.

Als erstes trat Light To The Blind mit einer persönlichen Mischung aus Metal und Metalcore auf. Sänger Kevin Hilsdorf beherrscht den typischen gutturalen Metal-Gesang. Die Band gibt es seit acht Jahren, daher haben die Jungs bereits einiges an Bühnenerfahrung gesammelt.

Etwas jünger ist die Gruppe The Color of Iris aus dem Raum Mannheim. „Uns gibt es seit Ende 2016. Unser Stil ist sozusagen ein Kompromiss aus allen Richtungen, die wir hören, zum Beispiel Queens Of The Stone Age“, so Sänger Marius Wojcik vor dem Auftritt. Der Sound der Band, in etwa dem Stoner Rock zuzuordnen, ist melodischer und ohne Kehlgesang. „Trotzdem singe ich tief, vergleichbar mit der Stimmlage von Tom Waits. Das Gute an dieser Musik ist, dass sich Melodie und Text aneinander anpassen lassen. Jeder Song hat sein eigenes Konzept.“

Die Band hat bereits am SPH-Bandcontest teilgenommen, der unter anderem in der Kult-Location „Goldene Krone“ in Darmstadt stattfand – und schaffte es bis ins Regionalfinale.

Zum Abschluss spielte die dienstälteste Band All Its Grace, die bereits seit 2004 existiert. Die Mainzer Musiker bewegen sich in Richtung von modernem Thrash und Melodic Deathmetal.

Zum äußerst gelungenen Konzert mit drei großartigen Bands aus der Region waren um die 20 Besucher gekommen. Es müsse sich noch herumsprechen, dass im Jugendhaus Schönau ganz schön was los sei, nahm Andreas Bauder die etwas geringe Resonanz gelassen. Er will auf jeden Fall in diesem Jahr weitermachen. Der Leiter des Jugendhauses kündigte schon einmal an: „Auch Hip-Hop wird es geben.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019