Gemeinsame Sache gegen den Novemberblues

Wohin zieht es die Schönauer Senioren, wenn sich der Himmel Grau in Grau zeigt? In der jährlichen Reihe „Gemeinsam gegen den Novemberblues“ konnten die Gastgeber des Netzwerkes Senioren Schönau auf einen gut besuchten Saal in der Emmausgemeinde verweisen.

Die 40 Besucher erwartete nicht nur ein geselliges Beisammensein, sondern auch ein bestens temperiertes Unterhaltungsprogramm. „Das hat schon seine Tradition, dass auch wir uns vom Team der Organisatoren als Aktive mit dort einbringen“, verriet Johanna Schmidt. Die Netzwerksprecherin startete selbst mit einem Novembergedicht. Die Verse habe sie allerdings schon 2006 verfasst.

Musikalisch in bekannt guter Form präsentierte James Scholl in Folge eine Reihe von Udo-Jürgens-Klassikern. Von „Griechischer Wein“ bis „Mit 66 Jahren“ brachte er sein Publikum mit wohlklingendem Timbre in Schwingung. Ganz ohne instrumentale Verstärkung schaffte dies Christa Krieger mit einer Reihe von Mitmachliedern. Dabei zeigten sich die Besucher nicht nur textsicher, sondern auch choreographisch motiviert – durch Anleitung der Freilichtbühnendarstellerin. Dann kamen doch wieder Instrumente zum Vorschein, und zwar bei der Veeh-Harfengruppe des Hauses Miteinander unter der Leitung von Elke Beck. Die Musiker hatten sich das Motto „Miteinander“ zu eigen gemacht.

Nachdem in Folge Edith Klebs ein Quodlibet zum Vortrag gebracht hatte, erläuterte sie in einem selbst verfassten „Moritat“ die „Verjüngungskur bei Frauen“. Johanna Schmidt präsentierte die dazugehörigen von Klebs gezeichneten Bilder.

Bei Kerzenschein verbreitete sich sofort eine besinnliche Stimmung, als Johanna Schmidt ihre diesjährige Weihnachtsgeschichte über das „Hosentaschenbüchlein“ vorlas. Den Novemberblues dürften die Besucher zu diesem Zeitpunkt bereits vergessen haben. jba

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018