Geschick gefragt

Auch die große Hitze an diesem Sonntag hielt die jungen Gäste nicht davon ab, am vierten Kinderfest des RSC Schönau teilzunehmen. Das Fest, das die Sportler immer auf dem Hof der Schönauschule ausrichten, hielt für die Kinder insgesamt neun Spielstationen bereit. Egal ob beim Torwandschießen, Dosenwerfen, Eierlauf, Sackhüpfen oder anderen Geschicklichkeitsspielen – die Kleinen machten begeistert mit.

Beliebt, und das nicht nur bei Mädchen, ist das Kinderschminken. Viele kreativ gestaltete Gesichtsbemalungen waren auf dem Schulhof zu sehen.

Beim Ring- und Stemmclub auf der Schönau schätzt man sich glücklich, dass man über eine Jugendmannschaft wie auch über eine Damengruppe und Senioren bis hin zu den Rentnern verfügt. Selbst die Bambinis (ab vier Jahren) werden immer dienstags ab 17 Uhr von Vorstand Hans-Jürgen Hamberger trainiert. Montags, mittwochs und freitags trainiert ab 9 Uhr morgens Horst May mit den Rentnern. Am Abend belegen dann die Freizeitsportler die Trainingshalle in den Kellerräumen der Schönauschule. Interessierte – egal welchen Alters oder Geschlechts – sind stets willkommen. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019